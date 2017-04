Logar po odločilnem golu: Tak trenutek doživiš redko v življenju

13. april 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tivoli je bil v sredo zvečer rdeč. Jeseničani so enajsti naslov v samostojni Sloveniji proslavili s številnimi navijači. V finalu je urejen klub premagal tekmeca, ki ima popoln kaos zunaj ledu.

Trener Nik Zupančič se je zavedal, da bo Olimpija najtrši oreh prav na tretji tekmi finala. Ljubljančani so ujeli pravi tekmovalni ritem in povedli z 2:0 na začetku druge tretjine. Na trenutke so celo spomnili na zelo dobre predstave iz drugega dela Lige Ebel in zdelo se je, da bi se lahko serija podaljšala. Železarji so se prebudili po pol ure igre in v podaljšku kronali odlično sezono.

To je že drugi naslov za Jeseničane v zadnjih treh letih in na vhodu v Podmežaklo bodo lahko obesili nov šampionski plakat. Po stečaju kluba leta 2012 se je zdelo, da bodo v Zgornjesavski dolini potrebovali več časa, da se znova postavijo na noge, a predsednik Anže Pogačar s sodelavci je zavihal rokave in vsako leto klub napreduje. V Ligo Ebel se jim še ne mudi, letos so se prebili do polfinala Alpske lige, ki je trenutno najprimernejša za železarje.

Izjemen strel Mihe Logarja za naslov

V 66. minuti je naslov zagotovil Miha Logar z močnim strelom z leve strani pod prečko. Branilec je še v pretekli sezoni nosil zeleno-beli dres.

"Tak občutek lahko doživiš redko v življenju. Težko je opisati, ko se lahko veseliš odločilnega gola pred tako številnimi navijači. Najtežje je končati finalno serijo. Olimpija je stopnjevala borbenost, vse bolj so bili uigrani. Na začetku finala se je videlo, da niso v tekmovalnem ritmu, tokrat pa je bilo res težko zmagati. Po zaostanku z 0:2 nismo obupali, začeli smo igrati svojo igro in prišli do zmage v podaljšku," je pojasnil mož odločitve na tretji tekmi.

"V šali smo dejali, da bomo počakali do petka in slavja v Podmežakli. Če bi izgubili eno tekmo, bi lahko Olimpija dobila zagon. Hitro bi lahko bilo tudi 2:2 v zmagah, zato nismo želeli ničesar prepustiti naključju," je dodal Logar.

Zupančič ni pričakoval le treh tekem

Trener Zupančič je imel v zadnjih dneh zares ogromno dela. Prav oddahnil si je, da je finala konec že po treh tekmah, saj ga zdaj čakajo priprave z risi za svetovno prvenstvo v Franciji.

"Ekipa je rasla čez vso sezono, dobre igre smo kazali že v Alpski ligi. V končnici smo našli homogenost in dobre točke, ki so nas krasile, občinstvo se je vrnilo na Jesenice. Proti Asiagu nam ni uspelo priti v finale, zdaj smo vse sile usmerili v DP in lepšega zaključka si ne bi mogli želeti. Mogoče nisem videti evforičen, a verjemite, da sem zelo vesel. Zaradi fantov, navijačev, pa tudi zato, da se bom lahko stoodstotno posvetil reprezentanci," je razlagal 48-letni strokovnjak, ki je že pred dvema letoma popeljal Jesenice do državnega naslova.

"Ko je nekdo stisnjen v kot, se najbolj bojuje. Olimpija je bila prve pol ure boljša, povedla je z 2:0. Ko smo prvič zadeli, se je ekipa sprostila in prišli smo do podaljška, kjer smo z lepim strelom zaključili sezono. Nisem pričakoval, da bodo le tri tekme, saj je Olimpija igrala v Ligi Ebel. Naša prednost je bila, da smo bili v tekmovalnem ritmu, ob koncu tekem smo imeli vedno več moči od tekmecev," je razlagal Zupančič, ki se zaveda, da bo naslednja sezona olimpijska, zato bo imel še bolj natrpan urnik.

Ankerst najboljši strelec finala

Jaka Ankerst je bil najboljši strelec finalne serije s petimi zadetki: "Pričakovali smo takšno tekmo, očitno so na drugi strani iztisnili še zadnje atome moči. Mi pa smo imeli to že prej, po dveh zmagah smo imeli dobro zmagovalno miselnost in smo končali tako, kot se je pričakovalo, z zmago pred skoraj domačimi navijači."

Olimpija dosegla dno

V Tivoliju se kriza stopnjuje iz sezone v sezono, zdaj pa je stanje res nevzdržno. Predsednik Marko Popovič ni bil na nobeni finalni tekmi. Večkrat je v preteklosti zagotovil, da bo Olimpija 99,9-odstotno v Ligi Ebel tudi v naslednji sezoni. Sodelovanje ima smisel le v urejenih razmerah.

Bojan Zajc je skrbel za številne stvari, ki nimajo nobene povezave s trenerskim poklicem. Še posebej je postalo težko, ko je ostal brez pomočnika Jožeta Kovača. V profesionalnem hokejskem klubu naj ne bi imeli težav s palicami in najemninami za igralce. Vsak vaški klub ima upravni odbor, v Tivoliju ga imajo le na papirju oziroma je neoperativen. Igralci so brez plač prikazali zelo dobre predstave v drugem delu Lige Ebel in se izognili zadnjemu mestu, 44 dni premora do začetka finala državnega prvenstva pa je pustilo prevelike posledice in šele na zadnji tekmi so bili konkurenčni Jeseničanom.

Zajc: Najtežja sezona Olimpije

"Videlo se je, da vsako tekmo igramo bolje. Potrdilo se je, da nam je manjkal tekmovalni ritem. Prva tekma je bila katastrofalna, druga malce boljša, tretja pa že kar dobra. A naša ekipa ni bila ista kot takrat, ko smo oktobra igrali z Jeseničani v superpokalu. Sedem igralcev je odšlo, drugi so poškodovani. Tisti, ki so odšli v bolj urejeno okolje, so bili nosilci igre in vedeli smo, da bo težko. Osnovni razlog poraza vidim v izpadu ritma in treba bo postaviti nov sistem tekmovanja, ker je zdaj ena ali druga ekipa prikrajšana," je razmišljal Zajc, ki ga optimizem ne zapušča.

Ključen sestanek Lige Ebel bo 26. aprila

"To je bila z naskokom najtežja sezona za Olimpijo. Pogoji za delo so nemogoči. Vsi skupaj smo preživeli zelo težko sezono. Nimamo več veliko časa, saj moramo izpolniti zahtevam Lige Ebel. Za nas je najbolj pomembno, da vse uredimo do 26. aprila. Verjamem, da se lahko vse uredi, zato smo tudi v tem težkem položaju igrali finale do konca. Brez stabilizacije kluba ne bo šlo, v klub morajo priti pravi ljudje. Na tak način ni možno delovati v prihodnje, saj bi bilo to le nadaljevanje mučenja," je še dodal strateg zmajev.

Mušič: Glave niso bile na pravem mestu

Kapetan Aleš Mušič je dosegel vodilni zadetek ob prednosti igralca več: "Vsaj eno tekmo smo sestavili, a tudi tokrat so bili Jeseničani boljši tekmec. Vsaj nimamo si česa očitati, borili smo se od prve do zadnje minute. Lahko jim samo čestitamo za zaslužen naslov. Finale smo izgubili na prvih dveh tekmah, ko smo bili precej slabši tekmec. V obrambi smo zatajili. Neverjetno je bilo, ko smo prejeli deset golov iz 26 strelov na prvi tekmi. Tudi vratarja sta odpovedala, a obramba jima ni nič pomagala. Na tretji tekmi smo imeli veliko željo, prikazali smo dobro igro."

"Razlogov za takšno sezono je več, od tega, da ni bilo nič urejeno, do tega, da smo bili mesec in pol brez tekme. Razlogov je veliko, a jih nima smisla iskati za ta poraz. Glave niso bile na pravem mestu. To je bila največja razlika med kluboma. V finalu je vedno lepo zmagati, ne igraš vsak dan takih tekem. Morali bi bolje odigrati, čeprav smo imeli vse težave," je povedal Mušič, ki ga zdaj čaka reprezentančni izziv.

Pešut si želi v tujino

Po novi peklenski sezoni igralci seveda razmišljajo o odhodu. "Želim si v tujino. Najprej bom počakal na kakšno pametno ponudbo. V Ljubljani me več ne bo, razen če se stvari v klubu popolnoma uredijo. Po zadnjih treh sezonah kar težko verjamem, da se to lahko zgodi," je poudaril Žiga Pešut.

Kriza klubskega hokeja se nadaljuje

Igra v finalni seriji ni navdušila. Slovenski klubski hokej je že nekaj let v krizi in je daleč od zlatega obdobja v devetdesetih letih. Na Jesenicah ima dolgoletno tradicijo in številne navijače, v Ljubljani pa prihajajo na tekme le redki zanesenjaki, ki še niso obupali nad poraznim stanjem kluba. Dolga leta so bili hokejisti obeh najboljših slovenskih ekip nosilci igre v jugoslovanski in nato v slovenski reprezentanci, zdaj pa vsi najboljši igrajo v tujini.

