London: Svetovno prvenstvo v atletiki

Tino Šutej čakajo kvalifikacije

4. avgust 2017 ob 10:29,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 20:15

London - MMC RTV SLO

V Londonu se je začelo svetovno prvenstvo v atletiki, ki bo trajalo do konca prihodnjega tedna. Uvodni dan bo na sporedu ena končna odločitev, tek na 10.000 metrov.

Od slovenskih predstavnikov bo prvi dan nastopila le skakalka s palico Tina Šutej. "Avtomatična kvalifikacijska norma za finale v skoku s palico je 4,60 m, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. V finale se lahko uvrstim, tega sem sposobna in bom dala vse od sebe," je pred tekmo napovedala Šutejeva.

Edina slovenska atletska finalistka na lanskih OI deli 29. izid v skoku s palico (4,50 m). Kot prva iz slovenske ekipe je že v torek prišla v britansko prestolnico in dodobra izkusila oblačno vreme in za tudi za skoraj 15 stopinj nižje temperature, kot so ta čas v domovini.

Luka Janežič, ki je imel v zadnjih dneh zdravstvene težave, bo v soboto nastopil v prvem korgu teku na 400 m.