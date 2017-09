Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lodonska podzemna železnica je najbolj praktično prevozno sredstvo za potovanje po britanski prestolnici. Foto: Reuters Sorodne novice "Ne kličem le najboljših na igrišču, ampak tudi zunaj igrišča" Dodaj v

Londonska "podzemna" napovedala stavko na dan tekme Anglija - Slovenija

Škoti ostali brez Browna in Armstronga

29. september 2017 ob 17:56

London/Glasgow - MMC RTV SLO, STA

Delavci londonske podzemne železnice so za 5. oktober, dan tekme med nogometaši Anglije in Slovenije, napovedali 24-urno stavko, kar pomeni, da bodo imeli slovenski navijači okrnjene možnosti za ogled tekme in mesta.

V pisarni TfL (Transport for London), kjer se ukvarjajo z mestnim prometom, napovedujejo izpad skoraj celotne priljubljene podzemne železnice, saj naj bi se stavki pridružila večina strojevodij. TfL je zato že pozvala prebivalce, da naj v četrtek potujejo z drugimi oblikami transporta ali kar peš.

S stavko želijo vozniki uresničiti svojo zahtevo po bolj fleksibilnem delovnem času in manj delovnih urah ob koncih tedna. Londonska podzemna železnica, najstarejša na svetu, sicer na leto prevozi kar okrog 1,37 milijarde potnikov oziroma 3,7 milijona na dan.

Škoti proti Sloveniji brez Browna in Armstronga

Medtem pa iz Glasgowa prihaja novica, da bo škotska nogometna reprezentanca ključni tekmi proti Slovaški in Sloveniji za preboj na svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji igrala brez vezistov Stuarta Armstronga (stegenska mišica) in Scotta Browna (mečna mišica). Zadnji se je poškodoval na sredini tekmi Lige prvakov Celtica proti Anderlechtu, Armstrong je bil poškodovan že pred omenjeno tekmo. Slabo novico za škotsko reprezentanco je sporočil Brendan Rodgers, trener Celtica, za katerega igrata oba nogometaša: "Scott in Stuart bosta manjkala nekaj naslednjih tednov. Škoda je za oba, škoda je za nas in za Škotsko."

Škotska je v skupini F na četrtem mestu in mora za dodatne kvalifikacije dobiti obe tekmi, najprej četrtkov obračun s Slovaško (5. oktober) in zatem tri dni kasneje (8.) še s Slovenijo.

A. V.