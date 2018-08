Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jan Oblak se je maja v Lyonu veselil zmage v Evropski ligi, vitrino pa bi lahko obogatil že v sredo. Foto: Reuters Oblak in Diego Godin bosta tudi v letošnji sezoni soigralca. Foto: Reuters Julen Lopetegui računa, da do konca avgusta ne bo več odhodov, čeprav milanski Inter še vedno želi pripeljati Luko Modrića. Foto: Reuters Kapetan Sergio Ramos je v zadnjih letih redno dvigoval prestižne lovorike. Foto: Reuters Dodaj v

Lopetegui: Beseda pritisk vedno sodi k madridskemu Realu

S petim naslovom bi Real lahko ujel Milan in Barcelono

14. avgust 2018 ob 21:00

Uvod v sezono evropskega klubskega nogometa bo v sredo na stadionu Lillekula v Talinu, ko se bo madridski Real srečal z mestnim tekmecem Atleticom.

Kraljevi klub je pod vodstvom novega trenerja Julena Lopeteguija uspešno opravil priprave na novo sezono, v sredo pa ga čaka prvi resni test. "To bo moja prva uradna tekma, in že ta je na neki način finalna. Poskusili se bomo dobro pripraviti za dvoboj z močnim tekmecem, ki ga zelo dobro poznamo in ki je naš sosed," je povedal 51-letni Lopetegui.

Real Madrid je v soboto zvečer na prijateljski tekmi na stadionu Santiago Bernabeu premagal Milan s 3:1. "Videl sem nekatere dobre in nekatere manj dobre stvari. Čaka nas še nekaj prilagajanja in izboljšav. Beseda pritisk vedno sodi k madridskemu Realu. Na vsaki pomembni tekmi moramo zmagati," je poudaril Lopetegui. Velika sprememba je seveda odhod Cristiana Ronalda, ki je prejšnji mesec za 112 milijonov evrov prestopil k Juventusu. Prišla sta vratar Thibaut Courtois in desni bočni branilec Alvaro Odriozola.

Več sprememb v igralskem kadru pri Atleticu

Pri doseganju zadetkov je imel večje težave Atletico, ki je v soboto doma izgubil proti milanskemu Interju z 0:1. Diego Simeone je v napad pripeljal tudi hrvaškega napadalca Nikolo Kalinića. "Tekma z Interjem je bila le priprava na sezono. Igrali so nekateri, ki pred tem niso dobili veliko igralnega časa. Vse je bilo z namenom pripraviti se na tekmo v sredo," je pojasnil Simeone.

Atletico je maja postal zmagovalec Evropske lige, poleti pa je pripeljal osem igralcev, od katerih si štirje lahko obetajo prvo postavo. Desno krilo Gelson Martins je prišel iz Sportinga, levo krilo Thomas Lemar iz Monaca, nekdanji vezist Villarreala Rodri naj bi zamenjal Gabija, Kalinić pa ikono kluba Fernanda Torresa.

Godin še ni podaljšal pogodbe

Urugvajski zvezdnik Diego Godin je bil v prestopnem roku precej zaželena tarča nekaterih drugih klubov. Za zdaj ostaja v Madridu kot soigralec Jana Oblaka, a podaljšanja pogodbe še ni podpisal. Za špansko televizijo Movistar je dejal, da iz osebnih razlogov želi ostati v klubu, a za zdaj še ni sklenil podaljšanja pogodbe, ki se bo iztekla leta 2019. "Dobil sem različne ponudbe, a sem se odločil, da iz osebnih razlogov ostajam tu. Nisem pa še podaljšal pogodbe," je dejal 32-letni branilec Atletica, ki je član ekipe od leta 2010.

"Videl sem veliko zapisov. Ne vem, od kod prihajajo, toda zdaj me zanima le to, da je pred mano finale," je o morebitni prestopni vročici, povezani z njim, dejal nogometaš. Po poročanju španskih medijev naj bi bila med najbolj vztrajnimi pri lovu nanj Juventus in Manchester United, po pisanju časnika As pa si lahko Godin obeta enoletno podaljšanje, saj naj bi Atletico pri igralcih, starejših od 30 let, pogodbe podaljševal le kratkoročno.

Real je štirikratni zmagovalec Uefinega superpokala, v sredo lovi tretji zaporedni naslov. Atletico je bil v tem tekmovanju najboljši v letih 2010 in 2012. Zmagovalec Lige prvakov je na 42 tekmah evropskega superpokala slavil 23-krat. Med državami je največkrat slavila Španija, ki ima 14 zmag (Barcelona 5, Real Madrid 4, Valencia 2, Atletico Madrid 2, Sevilla 1), sledi Italija z devetimi (Milan 5, Juventus 2, Lazio 1, Parma 1).

Med klubi sta najuspešnejša Milan in Barcelona s po petimi, Real se jima lahko pridruži v sredo. Med nogometaši pa sta po štirikrat zmagala Dani Alves (Sevilla 2006, Barcelona 2009, 2011, 2015) in Paolo Maldini (Milan 1989, 1990, 1994, 2003). Med trenerji sta najuspešnejša Carlo Ancelotti (Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014) in Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011, Bayern 2013) s po tremi zmagami.

Evropski superpokal, Talin, sreda ob 21.00:

REAL MADRID – ATLETICO MADRID



Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos,Bale, Benzema, Asensio.



Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Thomas Teye, Koke, Saul Niguez, Griezmann, Lemar, Diego Costa.



Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)

