Lopez blestel na dolgem vzponu na Sierro Nevado

Froome v odličnem položaju pred zadnjim tednom

3. september 2017 ob 18:04

Sierra Nevada - MMC RTV SLO

Miguel Angel Lopez je dobil izjemno zahtevno 15. etapo Dirke po Španiji. V rdeči majici ostaja Chris Froome, ki je še za šest sekund povečal prednost pred Vincenzom Nibalijem.

Kolesar Astane Lopez je bil najmočnejši na 129,5 kilometra dolgi preizkušnji, ki se je začela v Alcala la Realu in končala z vzponom na Sierro Nevado (2.510 m). To je bila že njegova druga etapna zmaga na letošnji Vuelti, dobil je tudi gorsko etapo v sredo do Calar Alta.

Zaključek etape je bil peklenski. Najprej je bil na vrsti prelaz Purche (8,5 km), ciljni vzpon se je vlekel kar 19,3 km, a je bil precej bolj položen (5,6-odstoten naklon). Dolgo časa je bil sam v ospredju Adam Yates, ki je bil pred tem del ubežne skupine, nato pa sam pogumno vlekel proti vrhu. Toda slabe štiri kilometre pred ciljem je popolnoma omagal, le s težavo je še vrtel pedala. Lopez ga je kmalu ujel in prehitel ter v svojem ritmu nadaljeval proti vrhu.

Kolumbijec je imel na cilju 36 sekund prednosti pred Zakarinom, ki je skupino s Froomom in drugimi favoriti za skupno zmago napadel v zadnjem kilometru. V skupni razvrstitvi je tako malce zmanjšal zaostanek za Froomom in Nibalijem. Froome pa je v ozadju s pomočjo ekipe brez posebnih težav nadzoroval najbližje tekmece, tudi Alberta Contadorja, ki je pred tem prav tako bežal skupaj z Lopezom, a na koncu popustil, zaostal minuto in 23 sekund ter ima zdaj za Britancem že skoraj štiri minute skupnega zaostanka.

"Za nami je odličen dan. Ekipa je bila prava, opravila je vse načrtovano. Odločili smo se, da bomo napadli, ko bo napadel Contador. Ko je dejansko napadel, sem bil kar malce v dvomih, saj je bil dolg in zahteven klanec z zaključkom na več kot 2000 metrih nadmorske višine. Toda našel sem potrebno moč," je pojasnil Lopez.

V torek lahko Froome že odloči Vuelto

Froome je za šest sekund prehitel Nibalija in še povečal prednost v skupnem seštevku na minuto in sekundo. Zakarin je zdaj tretji z več kot dvema minutama zaostanka.

Kolesarji na Vuelti bodo imeli v ponedeljek prost dan. V torek je na sporedu kronometer (40,2 km) in Froome ima lepo priložnost, da si privozi neulovljivo prednost pred zadnjimi gorskimi etapami.

15. etapa, Alcala la Real-Sierra Nevada, 129,4 km: 1. M. LOPEZ KOL 3:34:51 2. I. ZAKARIN RUS +0:36 3. W. KELDERMAN NIZ 0:45 4. E. CHAVES KOL 0:47 5. C. FROOME VB isti čas 6. M. WOODS KAN 0:50 7. V. NIBALI ITA 0:53 8. W. POELS NIZ isti 9. L. MEINTJES JAR čas 10. P. BILBAO ŠPA 1:02 11. F. ARU ITA isti čas 12. R. BARDET FRA 1:23 13. A. CONTADOR ŠPA 1:27 ... 60. M. MOHORIČ SLO 17:30 96. J. POLANC SLO 26:09 126. D. NOVAK SLO isti čas

Skupni vrstni red po 15. etapi: 1. C. FROOME VB 62:06:25 2. V. NIBALI ITA +1:01 3. I. ZAKARIN RUS 2:08 4. W. KELDERMAN NIZ 2:11 5. E. CHAVES KOL 2:39 6. M. LOPEZ KOL 2:51 7. F. ARU ITA 3:24 8. M. WOODS KAN 3:26 9. A. CONTADOR ŠPA 3:59 10. W. POELS NIZ 5:22 ... 33. J. POLANC SLO 1:09:24 44. M. MOHORIČ SLO 1:26:25 106. D. NOVAK SLO 2:43:53

A. G.