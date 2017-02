Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Parizu so v počastitev pomembnega dne za kandidaturo zvečer pripravili svetlobni šov pri Eifflovem stolpu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Los Angeles, Budimpešta in Pariz v ciljni ravnini boja za OI

MOK-ova komisija bo mesta obiskala aprila in maja

3. februar 2017 ob 21:08

Lozana - MMC RTV SLO/STA

Los Angeles, Budimpešta in Pariz so začeli sklepno kampanjo v boju za prireditelja poletnih olimpijskih 2024, ki ga bodo izbrali 13. septembra na skupščini Mednarodnega olimpijskega komiteja v Limi.

Mesta so v petek oddala še zadnjo potrebno dokumentacijo in predstavila svojo zamisel o igrah, svoje izkušnje in načrtovano zapuščino posamezne kandidature. MOK je vsem trem kandidatom potrdil ustrezen status.

"Današnji dan je eden najpomembnejših mejnikov za mesta kandidate in za Mednarodni olimpijski komite," je ob tem dejal Frankie Fredericks, predsednik ocenjevalne komisije MOK-a. Z omenjeno komisijo bo aprila in maja obiskal vsa tri mesta ter si na kraju samem ogledal zamišljeni koncept iger posameznih mogočih prirediteljev. V vsakem mestu bo bival tri dni.

M. R.