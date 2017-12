Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 8 glasov Ocenite to novico! Jonathan Quick je bil igralec tekme v Philadelphii. Foto: Reuters Dodaj v

Los Angeles na vrhu Zahodne konference

Anže Kopitar brez novih točk

19. december 2017 ob 08:56

Philadelphia - MMC RTV SLO

Prvo zmago na turneji štirih tekem na vzhodu so hokejisti Los Angelesa dočakali prav na koncu. S 4:1 so slavili v Philadelphii in zmagoviti niz gostiteljev končali pri številki šest.

Kralji so se spet zavihteli na vrh Pacifiške divizije in si z Nashvillom in St. Louisom delijo prvo mesto v Zahodni konferenci.

Prvo ime tekme je bil vratar Los Angelesa Jonathan Quick, ki je ustavil 36 strelov. Premagal ga je le Jakub Voracek v 19. minuti. Kralji so odlično odprli tekmo in z zadetkoma Aleca Martineza in Trevorja Lewisa povedli z 2:0. Odločitev je padla v zadnji tretjini, ko je v 45. minuti za 3:1 zadel Adrian Kempe, tik zatem ko je prišel s klopi za kaznovane igralce. Končni izid je v 56. minuti postavil Tyler Toffoli.

Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Razmerje v strelih na gol je bilo 37:25 v korist Philadelphie, ki je po desetih porazih nanizala šest zmag.

PHILADELPHIA - LOS ANGELES 1:4

Voracek 19.; Martinez 6., Lewis 17., Kempe 45., Toffoli 56.



BOSTON - COLUMBUS 7:2

NEW JERSEY - ANAHEIM 5:3

COLORADO - PITTSBURGH 4:2

EDMONTON - SAN JOSE 5:3

Tekme 19. decembra:

TORONTO - CAROLINA

NY ISLANDERS - DETROIT

NY RANGERS - ANAHEIM

OTTAWA - MINNESOTA

BUFFALO - BOSTON

NASHVILLE - WINNIPEG

DALLAS - WASHINGTON

PHOENIX - FLORIDA

VANCOUVER - MONTREAL

VEGAS - TAMPA BAY

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 32 24 6 2 50 TORONTO MAPLE LEAFS 34 20 13 1 41 BOSTON BRUINS 31 16 10 5 37 MONTREAL CANADIENS 33 14 15 4 32 DETROIT RED WINGS 32 12 13 7 31 OTTAWA SENATORS 31 11 13 7 29 FLORIDA PANTHERS 33 12 16 5 29 BUFFALO SABRES 33 8 18 7 23 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 33 19 9 5 43 WASHINGTON CAPITALS 34 21 12 1 43 COLUMBUS BLUE JACK. 34 20 13 1 41 NEW YORK RANGERS 33 18 12 3 39 NEW YORK ISLANDERS 33 18 12 3 39 PITTSBURGH PENGUINS 35 17 15 3 37 CAROLINA HURICANES 32 14 11 7 35 PHILADELPHIA FLYERS 33 14 12 7 35 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 32 21 7 4 46 ST. LOUIS BLUES 35 22 11 2 46 WINNIPEG JETS 34 19 10 5 43 CHICAGO BLACKHAWKS 33 17 11 5 39 DALLAS STARS 34 18 14 2 38 MINNESOTA WILD 33 17 13 3 37 COLORADO AVALANCHE 33 16 15 2 34 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 35 21 10 4 46 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 32 21 9 2 44 SAN JOSE SHARKS 32 17 11 4 38 CALGARY FLAMES 34 17 14 3 37 ANAHEIM DUCKS 34 14 12 8 36 VANCOUVER CANUCKS 34 15 15 4 34 EDMONTON OILERS 34 15 17 2 32 ARIZONA COYOTES 35 7 23 5 19

R. K.