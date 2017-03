Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je prispeval dve podaji. Kazenskega strela ni izkoristil. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Los Angeles po maratonu izgubil proti predzadnji Arizoni

Odločitev padla v enajsti seriji

15. marec 2017 ob 08:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so dobili nov udarec v boju za končnico. Tokrat so na domačem ledu proti predzadnji ekipi Lige NHL Arizoni osvojili le točko, potem ko so izgubili po streljanju kazenskih strelov s 3:2.

Odločitev je padla v enajsti seriji, ko je Bena Bishopa premagal Anthony DeAngelo. V prvi seriji sta zadela Jeff Carter in Brendan Perlini, potem pa je bilo neuspešnih naslednjih 19 izvajalcev. Med njimi je bil tudi Anže Kopitar.

Los Angeles je v vodstvo v 26. minuti popeljal Tyler Toffoli, med podajalci pa je bil tudi Anže Kopitar. Gostje so prek Maxa Domija izenačili v 46. minuti. Na prag zmage je Kralje minuto in 36 sekund pred koncem popeljal Toffoli (med podajalci je bil spet Kopitar), vendar je 45 sekund pred zaključno sireno podaljšek izsilil Domi.

V vratih Arizone je blestel Louis Domingue, ki je ustavil kar 44 strelov. Na drugi strani je Ben Bishop obranil 30 ploščkov.

Los Angeles ob tekmi več zaostaja za osmim St. Louisom za štiri točke. Kralje do konca rednega dela čaka še 13 tekem.

LOS ANGELES - ARIZONA ** 2:3

Toffoli 26. (podaja Kopitar), 59. (Kopitar); Domi 46., 60.



WASHINGTON - MINNESOTA 4:2

CAROLINA - NY ISLANDERS * 2:3

MONTREAL - CHICAGO 2:4

OTTAWA - TAMPA BAY * 1:2

FLORIDA - TORONTO 7:2

EDMONTON - DALLAS 7:1

SAN JOSE - BUFFALO 4:1

NEW JERSEY - WINNIPEG preloženo

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 15. marca:

PHILADELPHIA - PITTSBURGH

CALGARY - BOSTON

COLORADO - DETROIT

ANAHEIM - ST. LOUIS

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 70 39 23 8 86 OTTAWA SENATORS 68 39 22 7 85 BOSTON BRUINS 69 37 26 6 80 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 69 45 17 7 97 PITTSBURGH PENGUINS 68 43 16 9 95 COLUMBUS BLUE JACKETS 68 44 18 6 94 WILD CARD NEW YORK RANGERS 70 44 24 2 90 NEW YORK ISLANDERS 69 33 25 11 77 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 69 34 26 9 77 TORONTO MAPLE LEAFS 68 31 23 14 76 FLORIDA PANTHERS 68 30 27 11 71 PHILADELPHIA FLYERS 68 31 29 8 70 CAROLINA HURICANES 67 28 27 12 68 BUFFALO SABRES 70 28 30 12 68 DETROIT RED WINGS 67 26 30 11 63 NEW JERSEY DEVILS 68 25 31 12 62 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 69 44 20 5 93 MINNESOTA WILD 68 43 19 6 92 NASHVILLE PREDATORS 69 34 24 11 79 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 69 42 20 7 91 CALGARY FLAMES 69 39 26 4 82 ANAHEIM DUCKS 69 36 23 10 82 WILD CARD EDMONTON OILERS 69 36 24 9 81 ST. LOUIS BLUES 68 36 27 5 77 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 69 33 29 7 73 WINNIPEG JETS 70 30 33 7 67 VANCOUVER CANUCKS 69 28 32 9 65 DALLAS STARS 69 27 32 10 64 ARIZONA COYOTES 69 26 35 8 60 COLORADO AVALANCHE 68 19 46 3 41

R. K.