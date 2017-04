Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Jarome Iginla je v Ligi NHL mrežo zatresel že kar 625-krat. Foto: Reuters Drew Doughty in Jonathan Quick, ki je "zaklenil" mrežo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Los Angeles po zmagi v Vancouvru še ostaja v igri

Iginla ob bok Sakicu

1. april 2017 ob 08:52

Vancouver - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa ohranjajo minimalne možnosti za preboj v končnico Lige NHL. Na gostovanju v Vancouvru so slavili z 2:0.

Vendarle pa so Kralji v zelo težkem položaju, saj imajo pet tekem do konca osem točk zaostanka za Nasvillom, Calgary pa si je z zmago nad San Josejem s 5:2 že zagotovil mesto v končnici. "Nihče ne bo odnehal. Ne bomo govorili, kakšne so možnosti. V enem tednu se lahko marsikaj zgodi. Lahko je ekipa vroča, lahko pa povsem popusti. Moramo biti osredotočeni samo nase in poskrbeti, da bomo v pravem ritmu," je povedal Jarome Iginla.

Izkušeni napadalec je povedel goste v vodstvo v 33. minuti, ko je ob igralcu več podstavil palico po strelu Aleca Martineza in ploščica je končala za hrbtom Ryana Millerja. Iginla je dosegel 625. gol v NHL-u, s čimer se je na večni lestvici na 15. mestu izenačil z Joom Sakicem: "Da sem se izenačil s Sakicem, je zame nekaj posebnega. Z njim sem igral na olimpijskih igrah in na svetovnem prvenstvu. Ko sem odraščal, sem se zgledoval po njem. Ponosen sem na ta dosežek."

Slabe štiri minute kasneje je prednost Los Angelesa povišal Tyler Toffoli, ki je po samostojni akciji v protinapadu ploščico pod prečko pospravil v mrežo. Junak zmage nad odpisanimi Canucksi je bil sicer Jonathan Quick, ki je zbral 35 obramb. Anže Kopitar je na ledu prebil 21 in minut in enkrat strelja na vrata Vancouvra.

Tekme 31. marca:

VANCOUVER - LOS ANGELES 0:2

Iginla 33., Toffoli 37.

NY RANGERS - PITTSBURGH 3:4 - kazenski streli

NY ISLANDERS - NEW JERSEY 2:1

CHICAGO - COLUMBUS 3:1

COLORADO - ST. LOUIS 2:1 - kazenski streli

CALGARY - SAN JOSE 5:2

ARIZONA - WASHINGTON 6:3

Tekme 1. aprila:

BOSTON - FLORIDA

NASHVILLE - MINNESOTA

WINNIPEG - OTTAWA

DETROIT - TORONTO

TAMPA BAY - MONTREAL

PHILADELPHIA - NEW JERSEY

CAROLINA - DALLAS

EDMONTON - ANAHEIM

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS * 77 44 24 9 97 OTTAWA SENATORS 76 41 26 9 91 TORONTO MAPLE LEAFS 76 37 24 15 89 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 77 51 18 8 110 COLUMBUS BLUE JACK. * 77 49 20 8 106 PITTSBURGH PENGUINS * 77 47 19 11 105 WILD CARD NEW YORK RANGERS * 78 46 26 6 98 BOSTON BRUINS 77 41 30 6 88 ------------------------------------- TAMPA BAY LIGHTNING 76 38 29 9 85 CAROLINA HURICANES 76 35 27 14 84 NEW YORK ISLANDERS 77 36 29 12 84 PHILADELPHIA FLYERS 77 37 32 8 82 FLORIDA PANTHERS 77 33 33 11 77 BUFFALO SABRES 77 32 33 12 76 DETROIT RED WINGS 77 31 34 12 74 NEW JERSEY DEVILS 77 27 36 14 68 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 78 50 21 7 107 MINNESOTA WILD * 77 45 24 8 98 ST. LOUIS BLUES 77 42 28 7 91 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS * 77 42 23 12 96 EDMONTON OILERS * 77 43 25 9 95 SAN JOSE SHARKS * 78 43 28 7 93 WILD CARD CALGARY FLAMES * 78 44 30 4 92 NASHVILLE PREDATORS 77 39 27 11 89 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 77 37 33 7 81 WINNIPEG JETS 78 36 35 7 79 DALLAS STARS 77 31 35 11 73 VANCOUVER CANUCKS 77 30 38 9 69 ARIZONA COYOTES 78 28 41 9 65 COLORADO AVALANCHE 77 21 53 3 45 * - v končnici

T. J.