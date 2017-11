Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je na ledu odigral dobrih 20 minut. Foto: Reuters Kingsi so se znesli nad Torontom. Foto: Reuters Hokejisti Bostona so v TD Gardnu premagali Vegas. To je bil za Golden Knightse že tretji zaporedni poraz. Foto: Reuters Dodaj v

Los Angeles s "petardo" odpihnil Toronto

Vegas nadaljuje slabo formo, tokrat klonil v Bostonu

3. november 2017 ob 08:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa, za katere igra slovenski reprezentant Anže Kopitar, so v noči s četrtka na petek v Staples Centru premagali Toronto s 5:3. Hrušičan je v statistiko vpisal podajo.

Kingsi so bili na tekmi s kanadskim kolektivom razred zase, saj so dosegli kar pet zadetkov zapored in v drugi polovici druge tretjine vodili že s 5:0. Toronto se je nato rahlo približal, a obramba Kalifornijcev ni dovolila presenečenja in morebitnega izenačenja.

Gostitelji so mrežo nasprotnika zatresli že v 3. minuti, ko je vratarja Curtisa McElhinneyja premagal Michael Amadio. Vodstvo je le nekaj trenutkov pozneje po podaji Anžeta Kopitarja in Dustina Browna podvojil Michael Cammalleri, ki je iz bližine izkoristil power play.

Dobre pol minute pred koncem prve tretjine se je mreža Toronta zatresla še tretjič. Nick Shore je z desne strani na drugo vratnico poslal natančno podajo do Trevorja Lewisa, ki je s strelom iz zapestja zlahka zadel za 3:0. Na 4:0 je v vnovični igri z igralcem več v 35. minuti povišal Tyler Toffoli. Ta se je med strelce vpisal še dve minuti pozneje, ko je podstavil palico po podaji Adriana Kempa.

Toronto se je sicer za silo vrnil v igro, Maple Leafsi so do konca srečanja prek Austona Matthewsa (kazenski strel), Morgana Riellyja in Connorja Browna zaostanek zmanjšali na -2, a za vrnitev jim je zmanjkalo moči, sreče (v zadnjih minutah so zgrešili kazenski strel) in časa.

Liga NHL, tekme 2. novembra:

LOS ANGELES - TORONTO 5:3

Amadio 3., Cammalleri 5. (Kopitar), Lewis 20., Toffoli 35., 37.; Matthews 38., Rielly 40., Brown 48.



BOSTON - VEGAS 2:1

WASHINGTON - NY ISLANDERS 4:3

FLORIDA - COLUMBUS 3:7

TAMPA BAY - NY RANGERS * 1:2

OTTAWA - DETROIT 3:1

ST. LOUIS - PHILADELPHIA 0:2

MINNESOTA - MONTREAL 6:3

WINNIPEG - DALLAS 5:2

COLORADO - CAROLINA 5:3

CALGARY - PITTSBURGH * 2:1

ARIZONA - BUFFALO 4:5



* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TAMPA BAY LIGHTNING 14 10 2 2 22 OTTAWA SENATORS 13 6 2 5 17 TORONTO MAPLE LEAFS 14 8 6 0 16 BOSTON BRUINS 11 5 3 3 13 DETROIT RED WINGS 14 6 7 1 13 BUFFALO SABRES 13 4 7 2 10 FLORIDA PANTHERS 12 4 7 1 9 MONTREAL CANADIENS 13 4 8 1 9 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 11 9 2 0 18 COLUMBUS BLUE JACK. 13 9 4 0 18 PITTSBURGH PENGUINS 15 8 5 2 18 NEW YORK ISLANDERS 13 7 5 1 15 PHILADELPHIA FLYERS 14 7 6 1 15 WASHINGTON CAPITALS 13 6 6 1 13 NEW YORK RANGERS 14 5 7 2 12 CAROLINA HURICANES 11 4 5 2 10

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 14 10 3 1 21 WINNIPEG JETS 12 7 3 2 16 COLORADO AVALANCHE 12 7 5 0 14 DALLAS STARS 13 7 6 0 14 CHICAGO BLACKHAWKS 13 6 5 2 14 MINNESOTA WILD 11 5 4 2 12 NASHVILLE PREDATORS 12 5 5 2 12 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 13 10 2 1 21 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 12 8 4 0 16 SAN JOSE SHARKS 12 7 5 0 14 VANCOUVER CANUCKS 12 6 4 2 14 CALGARY FLAMES 13 7 6 0 14 ANAHEIM DUCKS 12 6 5 1 13 EDMONTON OILERS 11 3 7 1 7 ARIZONA COYOTES 14 1 12 1 3

Tekmi 3. novembra:

EDMONTON - NEW JERSEY

ANAHEIM - NASHVILLE

