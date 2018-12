Los Angeles je sprožil le 14 strelov na Calgaryjev gol, edini zadetek pa je dosegel Adrian Kempe. Foto: Reuters Dodaj v

Los Angeles v Calgaryju že po 36 sekundah v zaostanku

Anže Kopitar brez gola ali podaje

1. december 2018 ob 08:23

Calgary - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so odigrali drugo tekmo v gosteh v dveh dneh in bili še drugič poraženi. Calgary je bil boljši s 4:1. Odločilni je bil zadetek Johnnyja Gaudreauja za vodstvo z 2:1.

Potem ko je Gaudreau trikrat zadel okvir vrata, mu je v 47. minuti z igralcem več uspelo premagati Calvina Petersena (33 obramb). V zadnji minuti pa sta z golom v prazno mrežo goste dotolkla Mikael Backlund in Sean Monahana. Calgary je sicer povedel že po 36 sekundah, ko je zadel Backlund.

Kingsi so le 14-krat streljali na vrata, edini zadetek je dosegel Adrian Kempe, ki je v 34. minuti izenačil izid. Anže Kopitar je ostal brez točke, v 21 minutah igre pa je sprožil en strel na gol.

Los Angeles po četrtem porazu na zadnjih šestih tekmah ostaja z 19 točkami najslabša ekipa sezone. V nedeljo ga čaka tekma s Carolino v Staples Centru.

Liga NHL, tekme 30. novembra:

CALGARY - LOS ANGELES

4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Backlund 1., 60., Gaudreau 48., Monahan 60.; Kempe 34.



FLORIDA - BUFFALO * 3:2



WASHINGTON - NEW JERSEY * 6:3



CAROLINA - ANAHEIM 1:2



COLORADO - ST. LOUIS * 2:3



* - v podaljšku

Tekme 1. decembra:

OTTAWA - SAN JOSE

VANCOUVER - DALLAS

NEW JERSEY - WINNIPEG

PITTSBURGH - PHILADELPHIA

NY ISLANDERS - COLUMBUS

FLORIDA - TAMPA BAY

MONTREAL - NY RANGERS

MINNESOTA - TORONTO

BOSTON - DETROIT

NASHVILLE - CHICAGO

ARIZONA - ST. LOUIS

EDMONTON - VEGAS

Lestvica, vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 26 18 7 1 37 BUFFALO SABRES 27 17 7 3 37 TORONTO MAPLE LEAFS 26 18 8 0 36 WASHINGTON CAPITALS 25 15 7 3 33 COLUMBUS BLUE JACKETS 25 15 8 2 32 BOSTON BRUINS 25 14 7 4 32 CAROLINA HURRICANES 25 12 9 4 28 NEW YORK RANGERS 26 13 11 2 28 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 24 12 9 3 27 MONTREAL CANADIENS 25 11 9 5 27 PITTSBURGH PENGUINS 24 10 9 5 25 DETROIT RED WINGS 25 11 11 3 25 OTTAWA SENATORS 26 11 12 3 25 FLORIDA PANTHERS 24 10 10 4 24 NEW JERSEY DEVILS 24 9 11 4 22 PHILADELPHIA FLYERS 24 10 12 2 22 Zahod: T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 26 17 8 1 35 COLORADO AVALANCHE 26 15 6 5 35 CALGARY FLAMES 26 15 9 2 32 ANAHEIM DUCKS 28 13 10 5 31 WINNIPEG JETS 24 14 8 2 30 MINNESOTA WILD 25 14 9 2 30 DALLAS STARS 26 13 10 3 29 SAN JOSE SHARKS 26 12 9 5 29 ------------------------------------- VEGAS GOLDEN KNIGHTS 27 14 12 1 29 EDMONTON OILERS 25 12 11 2 26 VANCOUVER CANUCKS 28 11 14 3 25 ARIZONA COYOTES 24 11 11 2 24 CHICAGO BLACKHAWKS 26 9 12 5 23 ST. LOUIS BLUES 24 9 12 3 21 LOS ANGELES KINGS 26 9 16 1 19

T. O.