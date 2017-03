Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Los Angelesa za zadnjim mestom, ki vodi v končnico - zaseda ga St. Louis - zaostaja za 6 točk. Foto: Reuters Že na začetku tekme smo se ustrelili v koleno. Pasti v zaostanek dveh zadetkov v uvodnih minutah tekme vsekakor ni začetek, ki si ga želiš. Seveda je potem težko loviti rezultat. Anže Kopitar Vratar Cam Talbot je dosegel sedmi shutout v letošnji sezoni. To je najboljši dosežek vratarja Edmontona po Tommyju Salu iz sezone 2001/02. Foto: Reuters Hokejisti Toronta so na svojem ledu s 4:2 ugnali Boston. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Los Angeles v Edmontonu streljal s slepimi naboji

Kingsi v zaostanku že po 64 sekundah

21. marec 2017 ob 08:45

Edmonton - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so na gostovanju v Ligi NHL klonili pred Edmontonom (2:0). To je bil po tekmi s Calgaryjem njihov drugi zaporedni poraz.

Kalifornijci niso imeli svojega večera v Kanadi, nikakor niso uspeli ploščka spraviti za hrbet vratarja Cama Talbota, ki je ubranil vseh 35 strelov in dosegel drugi zaporedni shutout. To je bil sicer njegov sedmi shutout v sezoni. Edmonton je dobil četrto tekmo zapored in je uvrščen na drugo mesto Pacifiške divizije, za vodilnim San Josejem zaostaja za štiri točke.

V zaostanku že po 64 sekundah

Oba zadetka na tekmi sta padla v prvi tretjini, prvi že po 64 sekundah igre. Connor McDavid je po levi strani oddrsal proti golu gostujoče ekipe in sprožil proti vratom. Jonathan Quick je strel sicer ubranil, a je oprezni Patrick Maroon odbiti plošček v zraku pospravil v mrežo. To je bil njegov 25. gol v sezoni. Vodstvo je v igri z igralcem več - za dve minuti je bil izključen Jake Muzzin - podvojil Milan Lucic. Nekdanji napadalec Bostona je zadel po podaji z desne strani. Plošček se je najprej odbil od Quickovega ščitnika, Kanadčan srbskih korenin je iz bližine brez težav podvojil vodstvo svojega moštva.

Kopitar: Težko je loviti rezultat

"Že na začetku tekme smo se ustrelili v koleno. Pasti v zaostanek dveh zadetkov v uvodnih minutah tekme vsekakor ni začetek, ki si ga želiš. Seveda je potem težko loviti rezultat," je po tekmi priznal kapetan Los Angelesa Anže Kopitar, ki je v dobrih 24 minutah na ledu enkrat sprožil proti vratom nasprotnika. Kingse v noči s četrtka na petek čaka domači obračun z Winnipegom, Edmonton bo v noči s srede na četrtek gostoval pri Anaheimu, s katerim je točkovno izenačen na drugem mestu Pacifiške divizije.

Liga NHL, tekme 20. marca:

EDMONTON - LOS ANGELES 2:0

Maroon 2., Lucic 13.

TORONTO - BOSTON 4:2

DETROIT - BUFFALO 1:2

NASHVILLE - ARIZONA 3:1

DALLAS - SAN JOSE 1:0

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 72 41 23 8 90 OTTAWA SENATORS 71 39 24 8 86 BOSTON BRUINS 72 38 28 6 82

METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAP. * 71 46 17 8 100 COLUMBUS BLUE J. * 71 47 18 6 100 PITTSBURGH PENGUINS 71 45 17 9 99 WILD CARD NEW YORK RANGERS 72 45 24 3 93 TORONTO MAPLE LEAFS 71 33 23 15 81 ------------------------------------ NEW YORK ISLANDERS 71 33 26 12 78 TAMPA BAY LIGHTNING 71 34 28 9 77 PHILADELPHIA FLYERS 71 33 30 8 74 FLORIDA PANTHERS 71 31 29 11 73 CAROLINA HURICANES 70 30 27 13 73 BUFFALO SABRES 73 30 31 12 72 DETROIT RED WINGS 71 28 32 11 67 NEW JERSEY DEVILS 71 26 33 12 64

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 72 47 20 5 99 MINNESOTA WILD 71 43 22 6 92 NASHVILLE PREDATORS 72 36 25 11 83 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 72 42 23 7 91 EDMONTON OILERS 72 39 24 9 87 ANAHEIM DUCKS 72 38 23 11 87 WILD CARD CALGARY FLAMES 72 41 27 4 86 ST. LOUIS BLUES 71 38 28 5 81 ------------------------------------ LOS ANGELES KINGS 72 34 31 7 75 WINNIPEG JETS 72 32 33 7 71 DALLAS STARS 72 29 33 10 68 VANCOUVER CANUCKS 71 28 34 9 65 ARIZONA COYOTES 72 26 37 9 61 COLORADO AVALANCHE 71 20 48 3 43

Tekme 21. marca:

BOSTON - OTTAWA

BUFFALO - PITTSBURGH

NEW JERSEY - NY RANGERS

WASHINGTON - CALGARY

MONTREAL - DETROIT

TAMPA BAY - ARIZONA

FLORIDA - CAROLINA

WINNIPEG - PHILADELPHIA

MINNESOTA - SAN JOSE

CHICAGO - VANCOUVER

COLORADO - ST. LOUIS

Mitja Lisjak