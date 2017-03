Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Calgary je na tretjem mestu pacifiške divizije prehitel Edmonton, s katerim bo Los Angeles igral v noči na torek. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Los Angelesu se končnica vse bolj odmika

Kopitar dosegel deseti gol v sezoni

20. marec 2017 ob 08:38

Calgary - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so po novi skromni predstavi izgubili v Calgaryju s 5:2, tako da imajo enajst tekem pred koncem rednega dela še vedno šest točk zaostanka za mestom za končnico.

Calgary je z zadetkoma Seana Monahana in Michaela Stona po dobrih enajstih minutah vodil že z 2:0. Ob koncu prve tretjine je Los Angeles v igro z desetim golom sezone vrnil Anže Kopitar. Tekma je bila praktično odloćena na začetku druge tretjine, ko sta v razmiku 50 sekund zadela Mar Giordano in Johny Gaudreau.

Na 4:2 je v 26. minuti znižal Nic Dowd, kočni izid pa je v zadnji minuti postavil Kris Versteeg.

Trener Los Angelesa je po prejetih uvodnih dveh zadetkih zamenjal vratarja Jonathana Quicka z Benom Bishopom, ki je do konca od 16 strelov prejel dva gola. Na drugi strani je Brian Elliott zbral 19 obramb za njegovo enajsto zaporedno zmago. S tem je izenačil klubski rekord Mika Vernona iz sezone 1988/89.

CALGARY - LOS ANGELES 5:2

Monahan 9., Stone 12., Giordano 21., Gaudreau 22., Versteeg 60.; Kopitar 19., Dowd 26.



NEW JERSEY - COLUMBUS 1:4

PITTSBURGH - FLORIDA 4:0

WINNIPEG - MINNESOTA 5:4

CHICAGO - COLORADO 6:3

PHILADELPHIA - CAROLINA * 4:3

MONTREAL - OTTAWA 4:1

* - v podaljšku

Tekme 20. marca:

TORONTO - BOSTON

DETROIT - BUFFALO

NASHVILLE - ARIZONA

DALLAS - SAN JOSE

EDMONTON - LOS ANGELES

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 72 41 23 8 90 OTTAWA SENATORS 71 39 24 8 86 BOSTON BRUINS 71 38 27 6 82 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 71 46 17 8 100 COLUMBUS BLUE JACK. * 71 47 18 6 100 PITTSBURGH PENGUINS 71 45 17 9 99 WILD CARD NEW YORK RANGERS 72 45 24 3 93 TORONTO MAPLE LEAFS 70 32 23 15 79 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 71 33 26 12 78 TAMPA BAY LIGHTNING 71 34 28 9 77 PHILADELPHIA FLYERS 71 33 30 8 74 FLORIDA PANTHERS 71 31 29 11 73 CAROLINA HURICANES 70 30 27 13 73 BUFFALO SABRES 72 29 31 12 70 DETROIT RED WINGS 70 28 31 11 67 NEW JERSEY DEVILS 71 26 33 12 64 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 72 47 20 5 99 MINNESOTA WILD 71 43 22 6 92 ST. LOUIS BLUES 71 38 28 5 81 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 71 42 22 7 91 ANAHEIM DUCKS 72 38 23 11 87 CALGARY FLAMES 72 41 27 4 86 WILD CARD EDMONTON OILERS 71 38 24 9 85 NASHVILLE PREDATORS 71 35 25 11 81 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 71 34 30 7 75 WINNIPEG JETS 72 32 33 7 71 DALLAS STARS 71 28 33 10 66 VANCOUVER CANUCKS 71 28 34 9 65 ARIZONA COYOTES 71 26 36 9 61 COLORADO AVALANCHE 71 20 48 3 43

