Lotrič in Benedičič novi imeni v celjskem moštvu

Travner in Džinić podaljšala pogodbi

27. december 2017 ob 15:50

Vodstvo nogometašev Celja nadaljuje dopolnjevanje igralskega mozaika za spomladanski del sezone. Petouvrščeno ekipo Prve lige sta okrepila Mitja Lotrič in Žan Benedičič.

Že pred tem se je v Celje preselil Rok Štraus. 23-letni Lotrič je nazadnje igral za ciprski Pafos. Pred odhodom v tujino je branil barve velenjskega Rudarja, Kopra in Mure. "Vesel sem podpisa pogodbe s Celjem. Kar nekaj igralcev poznam že od prej, zato zagotovo ne bo večjih težav s prilagoditvijo na novo okolje. Verjamem, da nam bo skupaj s strokovnim štabom uspelo spisati lepo zgodbo," je po podpisu pogodbe dejal novi celjski napadalec.

Benedičič je letos dopolnil 22 let. Pred prihodom v Celje igral za italijansko Olbio, kariero pa je začel pri Triglavu iz Kranja. "Moja motivacija je ob prihodu v Celje na najvišji ravni. Zavedam se, da me čakata trdo delo in spoštovanje do ljudi, ki so v klubu. Verjamem, da nas čakajo zelo lepi meseci," so bile prve besede vezista po prihodu v mesto ob Savinji. Oba sta s celjskim klubom sklenila sodelovanje do konca sezone 2019/2020.

Celjani so ob tem podaljšali pogodbi z izkušenima branilcema Juretom Travnerjem in Elvedinom Džinićem. Oba sta podpisala do konca sezone 2019/2020. Klub bo priprave na spomladanski del začel v sredo, 10. januarja.

