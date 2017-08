Lov na številko 1: Številke vse bolj na strani Federerja

Murray bo na vrhu le še do 21. avgusta

12. avgust 2017 ob 07:36

Montreal - MMC RTV SLO

Roger Federer nadaljuje odlične nastope, z zmago v četrtfinalu Montreala je vse bliže vrnitvi na vrh lestvice ATP.

36-letni Švicar je v vsega 68 minutah premagal Roberta Bautisto Aguta s 6:4 in 6:4. "Gotovo se mi je splačalo, da sem igral res agresivno. Raje sem skušal igrati tako, kot pa preveč dolgo vztrajati z osnovne črte. Žogice ni bilo najlaže kontrolirati, a sem igral v ritmu," je bil zadovoljen Federer, ki lovi sploh prvo zmago v Montrealu (dve v Torontu).

V polfinalu se bo pomeril z Robinom Haasejem, ki je bil boljši od Diega Schwartzmana s 4:6, 6:3 in 6:3. Za 30-letnega Nizozemca je to sploh prvi polfinale na turnirjih serije masters.

Na vrhu lestvice ATP je Andy Murray, ki pa se bo s tega mesta umaknil 21. avgusta, ko bosta žezlo prevzela Roger Federer ali Rafael Nadal. Trenutni pogled na vrh je naslednji.

Igralec Točke 14. 8. Andy Murray 7.750 7.750 Rafael Nadal 7.465 7.555 Roger Federer 6.545 6.905-7.545



Opomba: V srednjem stolpcu je trenutni vrstni red na lestvici ATP (z dne 7. avgusta). Točke Murrayja in Nadala so za naslednjo spremembo že jasne (stolpec 14. 8.), Federer pa bo imel najmanj 6.905 točk, če se prebije v finale, bo zbir točk povišal na 7.145, z novo turnirsko zmago pa na 7.545.

Finale Cincinnatija za številko 1?

Murray je že odpovedal nastop na naslednjem mastersu v Cincinnatiju, kjer se je lani uvrstil v finale, kar pomeni, da bo 21. avgusta izgubil 600 točk, takrat bo imel na računu 7.150 točk. Tam Nadal brani le 90 točk, kar pomeni, da bo imel najmanj 7.465 točk in bo gotovo prehitel Murrayja. V igro se je zdaj prerinil Federer. Če Švicar ta teden dobi Montreal, bo imel pred Cincinnatijem le deset točk manj kot Španec (7.555:7.545). To pomeni, da bo Federer skočil na vrh, če se v Cicinnatiju uvrsti vsaj v isti krog tekmovanja kot Nadal (saj bo v izhodišču izgubil 90 točk). V sanjskem scenariju (vsaj za večino navdušencev), bi lahko Federer in Nadal v finalu Cincinnatija med seboj obračunala za številko 1.

Federer: Korak za korakom

"Seveda spremljam dogajanje na lestvici. Vem, da je Nadal ta teden zapravil možnost za prvo mesto. Mislil sem, da še nekaj mesecev ne bom imel možnosti za prvo mesto, a zdaj sem v igri. No, najpomembneje je, da se dobro pripravim za vsak dvoboj posebej," je miren Federer. Njegovo letošnje razmerje zmag in porazov je 34:2.

Montreal, četrtfinale:

SHAPOVALOV (KAN) - MANNARINO (FRA)

2:6, 6:3, 6:4

A. ZVEREV (NEM/4) - ANDERSON (JAR)

7:5, 6:4

HAASE (NIZ) - SCHWARTZMAN (ARG)

4:6, 6:3, 6:3

FEDERER (ŠVI/2) - BAUTISTA AGUT/ŠPA/12

6:4, 6:4

S. J.