Lov na zadnjih devet vstopnic se začenja drevi

V soboto konec afriških kvalifikacij

9. november 2017 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

V teh dneh bodo znani še zadnji udeleženci svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo prihodnje poletje gostila Rusija.

Karta je že podeljena 23 reprezentancam, na voljo je še devet prostih mest, za katera se v teoriji bori še 20 reprezentanc. Šest potnikov v Rusijo bo znanih v dodatnih kvalifikacijah, zadnji trije pa bodo določeni v zadnjem krogu afriških kvalifikacij.

TV Slovenija bo največ pozornosti dala evropskemu delu kvalifikacij, saj si boste lahko ogledali kar tri od štirih tekem. Že drevi ste vabljeni k ogledu tekme med Hrvaško in Grčijo.

Dodatne kvalifikacije za SP:

Danes ob 20.45:

SEVERNA IRSKA - ŠVICA

HRVAŠKA - GRČIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Petek ob 20.45:

ŠVEDSKA - ITALIJA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sobota ob 20.45:

DANSKA - IRSKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Povratne tekme bodo od 12. do 14. novembra.

Petek ob 23.00:

HONDURAS - AVSTRALIJA

Sobota ob 4.15:

NOVA ZELANDIJA - PERU

Povratni tekmi bosta 15. in 16. novembra.

V soboto bo vse jasno tudi v Afriki

Afrika nudi še tri prosta mesta. Zadnji krog bo odigran v soboto. V skupini A sta v igri še Tunizija (13 točk, razlika v zadetkih +7) in Kongo (10, +5). Tunizija doma gosti Libijo, Kongo pa Gvinejo. V skupini C vodi Maroko (9) pred Slonokoščeno obalo (8), reprezentanci bosta med seboj določili, kdo bo odpotoval v Rusijo, tekmo bo gostil Abidžan. Najbolj pestro je v skupini D, kjer vodi Senegal (8) pred Burkina Fasom in Zelenortskimi otoki (oba po 6). Senegal bo gostil odpisano Južno Afriko (4), Burkina Faso pa Zelenortske otoke. Že pred zadnjim krogom sta si prvo mesto zagotovila Nigerija v skupini B in Egipt v skupini E.

UVRŠČENI NA SVETOVNO PRVENSTVO (23/32)

Gostiteljica: Rusija

Evropa (13): Belgija, Nemčija, Anglija, Španija, Poljska, Islandija, Srbija, Portugalska, Francija

Južna Amerika (4 ali 5): Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija

Azija (4 ali 5): Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija

Concacaf (3 ali 4): Mehika, Kostarika, Panama

Afrika (5): Nigerija, Egipt

Oceanija (0 ali 1)

