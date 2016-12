Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry in LeBron James sta se srečala v zadnjih dveh finalnih serijah in zelo mogoče je, da se bosta junija znova. Foto: EPA Tyronn Lue, ki bo 3. maja praznoval 40 let, je 22. januarja zamenjal odpuščenega Davida Blatta. Foto: Reuters LeBron James je bil junak junijskega finala, ko je osvojil tretji šampionski prstan, a prvega s Clevelandom. Foto: Reuters Kevin Durant in Stephen Curry bosta zelo motivirana na nedeljski tekmi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lue: Rivalstvo z Golden Statom spominja na obračune Bostona in Lakersov

Na božični dan pet tekem

24. december 2016 ob 22:17

Cleveland - MMC RTV SLO

Šest mesecev in šest dni po največjem preobratu v zgodovini finalnih tekem Lige NBA se bosta na božični dan srečala Cleveland in Golden State.

Warriorsi so v junijskem finalu vodili s 3:1 v zmagah, nato pa so Cavaliersi dobili zadnje tri tekme in se v Oracle Areni veselili prvega naslova v zgodovini kluba. Mnogi strokovnjaki napovedujejo tretji zaporedni finalni obračun LeBrona Jamesa in Stephena Curryja junija 2017.

Za največje rivalstvo v zgodovini Lige NBA velja obračun med Bostonom in LA Lakersi. Kar enajstkrat sta se slovita kluba pomerila za naslov. Šestkrat v šestdesetih letih, trikrat v osemdesetih letih, nato pa še leta 2008 in 2010.

Golden State ima kar 27 zmag in le štiri poraze, kar je najboljši izkupišek v ligi. Cleveland je zbral 22 zmag in šest porazov in vodi na Vzhodu.

"Lakersi in Celticsi so res odigrali veliko nepozabnih finalnih tekem. Če bosta ekipi ostali skupaj, se lahko tudi mi in Warriorsi približamo temu rivalstvu. Obe ekipi sta sijajni. Vsi košarkarski navdušenci radi gledajo tekme Golden Stata, Clevelanda in San Antonia, najraje se pogovarjajo o teh klubih," je dan pred velikim derbijem razmišljal trener prvakov Tyronn Lue.

Bojevniki so dobili zadnjih sedem tekem, aktualni prvaki pa so izgubili le eno izmed zadnjih desetih srečanj. "Izgubili smo le v Memphisu, ko smo se predali brez boja," se je nesmejal Lue, ki se je odločil, da James, Kevin Love in Kyrie Irving ne bodo igrali dva zaporedna večera, zato jim je namenil nekaj počitka.

James: Nismo še pripravljeni na sedem tekem z Warriorsi

V Clevelandu imajo težave s poškodobami. J. R. Smith bo zaradi poškodbe palca na desni roki počival kar tri mesece. Veteran Chris Andersen je že končal sezono, Mo Williams še ni okreval po poškodbi kolena. V naslednjem mesecu bo tako v kadru le 12 zdravih košarkarjev.

"Vsekakor bomo pripravljeni za to tekmo rednega dela. Seveda niti slučajno nismo pripravljeni na sedem tekem z Warriorsi, a končnica še ni na sporedu. Brez Smitha je vse skupaj težje. Golden State je odlična ekipa, vse igralce je težko pokriti. Poleg Spursov je to najboljše moštvo proti kateremu sem igral v karieri. Zdaj so dodali še Kevina Duranta, enega izmed najboljših strelcev v zgodovini. Božična tekma je zelo pomembna za naše navijače, to je najbolj pomemben dan v sezoni pred končnico," je poudaril najkoristnejši igralec (MVP) finala v pretekli sezoni James. Quicken Loans Arena bo prvič po letu 2008 gostila božično tekmo.

Pet zanimivih tekem za ljubitelje Lige NBA

Izjemen dan za košarkarske sladokusce se bo začel v nedeljo ob 18.00, ko v Madison Square Garden prihaja Boston, ob 20.30 je na sporedu ponovitev junijskega finala, sledijo pa še tekme San Antonio - Chicago, Oklahoma - Minnesota in mestni derbi v Los Angelesu.

Nedelja ob 18.00:

NEW YORK - BOSTON



Ob 20.30:

CLEVELAND - GOLDEN STATE



Ob 23.00:

SAN ANTONIO - CHICAGO



Ponedeljek ob 2.00:

OKLAHOMA CITY - MINNESOTA



Ob 4.30:

LA LAKERS - LA CLIPPERS

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 29 21 8 72,4 BOSTON CELTICS 30 17 13 56,7 NEW YORK KNICKS 29 16 13 55,2 PHILADELPHIA 76ERS 29 7 22 24,1 BROOKLYN NETS 29 7 22 24,1 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 28 22 6 78,6 CHICAGO BULLS 29 14 15 48,3 INDIANA PACERS 31 15 16 48,4 MILWAUKEE BUCKS 28 14 14 50,0 DETROIT PISTONS 32 14 18 43,8 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 30 17 13 56,7 ATLANTA HAWKS 30 15 15 50,0 WASHINGTON WIZARDS 29 13 16 44,8 ORLANDO MAGIC 32 14 18 43,8 MIAMI HEAT 31 10 21 32,3

ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 31 18 13 58,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 30 18 12 60,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 32 13 19 40,6 DENVER NUGGETS 30 12 18 40,0 MINNESOTA TIMBERWOLV. 29 9 20 31,0 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 31 27 4 87,1 LOS ANGELES CLIPPERS 31 22 9 71,0 SACRAMENTO KINGS 30 13 17 43,3 LOS ANGELES LAKERS 33 11 22 33,3 PHOENIX SUNS 30 9 21 30,0 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 30 24 6 80,0 HOUSTON ROCKETS 31 22 9 71,0 MEMPHIS GRIZZLIES 32 20 12 62,5 NEW ORLEANS PELICANS 32 10 21 34,4 DALLAS MAVERICKS 30 9 21 30,0

A. G.