Luigi Di Biagio začasni selektor Italije

Največ možnosti imajo Mancini, Conte, Ranieri in Ancelotti

2. februar 2018 ob 19:30

Rim - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Luigi Di Biagio je začasno prevzel selektorski položaj azzurrov, ki se jim po novembrskem porazu s Švedsko ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo v Rusijo.

Po tem porazu je košarico dobil selektor Gian Piero Ventura, z mesta predsednika pa je odstopil Carlo Tavecchio.

Italijanski olimpijski komite (Coni) je po ponedeljkovih zapletih z imenovanjem novega predsednika italijanske zveze na to mesto začasno ustoličilo Roberta Fabbricinija, njegova najtesnejša sodelavca pa sta postala Alessandro Costacurta in Angelo Clarizia.

Marca z Argentino in Anglijo

Italija bo v drugi polovici marca igrala dve prijateljski tekmi z Argentino in Anglijo, vodil pa jo bo Di Biagio, nekdanji igralec Lazia, Monze, Foggie, Rome, Interja iz Milana, Brescie in Ascolija, ki je za italijansko reprezentanco med letoma 1998 in 2002 odigral 32 tekem in dosegel dva gola. Od leta 2013 je selektor italijanske izbrane vrste do 21 let.

Italijanski mediji so zapisali, da je Di Biagio le začasna rešitev, največ možnosti za mesto selektorja pa imajo Roberto Mancini, Antonio Conte, Claudio Ranieri in Carlo Ancelotti.

A. V.