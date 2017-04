Luis Enrique po novi nočni mori: To je bil tretji pariški polčas

12. april 2017 ob 07:10

Torino - MMC RTV SLO

8. marca je Barceloni uspel čudež na Camp Nouu proti PSG-ju. Naslednjo sredo čaka Katalonce nova "misija nemogoče", saj ima Juventus granitno obrambo.

Že sobotna slaba predstava v Malagi (0:2) je nakazala, da je Barcelona znova v krizi. Po polomu na Parku princev 14. februarja (4:0) je imela kar 22 dni časa, da se pripravi na povratno srečanje in urizori največjo vrnitev v zgodovini Lige prvakov (6:1). Tokrat je na voljo le osem dni, italijanski prvaki pa so precej bolj kompaktna ekipa, ki ima šesti zaporedni "scudetto" že skoraj v žepu in lahko vse misli usmeri na tekmo na Camp Nouu.

Barcelona je imela kar 65 odstotkov igralnega časa žogo v svoji posesti, a je le trikrat sprožila na vrata Gianluigija Buffona. Motivirani Torinčani so unovčili številne pomanjklivosti španskih prvakov in si priigrali visoko prednost (3:0).

"V prvem polčasu smo igrali slabo, poklonili smo jim oba gola. Težko si razlagam, zakaj smo bili toliko slabši. V drugem delu smo bili boljša ekipa, vendar smo prejeli tretji zadetek iz prekinitve," je pojasnil Luis Enrique, ki bo po koncu sezone zapustil klop Kataloncev.

"Vse skupaj je prava nočna mora. Morda se ni ponovila tekma iz Pariza, a to je bil tretji pariški polčas. V zadnjem obdobju smo imeli res malo sreče. Upam, da se bomo hitro pobrali. Prevzamem odgovornost za ta poraz. Vedno sem bil optimist in tudi zdaj ostajam," je razlagal trener Barce, ki jo je pred dvema letoma popeljal do trojne krone.

Katalonci imajo prekratko klop

Obramba Barcelone je znova zatajila. Jeremy Mathieu je puščal ogromno prostora napadalcem gostiteljev. Ob prekinitvah je bilo vedno vroče v kazenskem prostoru gostov, Giorgio Chiellini je v 55. minuti zlahka preskočil Javierja Mascherana in postavil končni izid z glavo. Tudi na sredini igrišča je Barcelona daleč od nekdanje moči. Zelo je manjkal Sergio Busquets, na klopi je imel Luis Enrique premalo izbire. Naredil je le eno menjavo, čeprav se je že po 22 minutah znašel v škripcih.

Iniesta se je v Parizu počutil slabše

"Prvi polčas je bil res slab, Juventus je kaznoval naše napake. En zadetek bi si zaslužili. Vse bomo poskušali na povratni tekmi. Ne počutim se tako slabo, kot po prvi tekmi v Parizu. Znova nas čaka zelo zahtevna naloga. Če bo Juventus igral tako kot na prvi tekmi, se bo zares težko prebiti v polfinale," je poudaril Andres Iniesta, ki je imel izjemno priložnost v 20. minuti, a se je izkazal Buffon.

Neverjetna domača serija Juventusa

Juventus je na domačem stadionu v Ligi prvakov neporažen že 18 tekem (enajst zmag in sedem remijev) ali vse od 10. aprila 1013, ko je Bayern na poti do petega evropskega naslova v Torinu zmagal z 2:0. To je nov klubski rekord stare dame, ki je Ligo prvakov zadnjič osvojila leta 1996.

Tudi v Serie A je Juventus doma izjemen, zadnjič je izgubil proti Udineseju avgusta 2015, kar pomeni, da že 48 tekem zapored v vseh tekmovanjih ne pozna domačega poraza.

Dybala zasenčil Messija

Izstopal je Paulo Dybala, ki je v prvem polčasu zadel dvakrat in bil izbran za najbolješga igralca tekme. 23-letnik iz Cordobe je zasenčil slavnega rojaka Lionela Messija.

"Kot majhen otrok sem sanjal, da bi enkrat doživel tak večer. Naša ekipa je v sijajni formi, res nam je vse uspevalo. Zavedali smo se, da ne smemo prejeti zadetka, saj je na Camp Nouu vedno izjemno težko igrati. Vsi bomo branili naša vrata na povratni tekmi. Še enkrat moramo zaigrati samozavestno," je povedal Dybala, ki ima pogodbo z Juventusom vse do junija 2020.

Allegri: Cilj finale Lige prvakov

Massimiliano Allegri je znova pripravil odlično taktiko. Pred tekmo si je želel, da ne bi prejeli zadetka, zadovoljen bi bil tudi z izidom 0:0, take zmage pa ni pričakoval: "Uspela nam je sijajna ekipna predstava. Nikoli ni enostavno igrati proti Barceloni. Ključno je bilo, da nismo prejeli gola. V zadnjih minutah smo res trpeli. Barcelona je imela nekaj lepih priložnosti, saj je nemogoče 90 minut zaustaviti vse njihove odlične napadalce. Zdaj niti slučajno ne mislim, da smo že v polfinalu. Ostajamo skromni, saj je PSG na prvi tekmi zmagal s 4:0, pa vsi vemo, kaj se je nato zgodilo. Naš cilj ostaja finale Lige prvakov."

Buffon: Visok poraz Parižanov opozorilo za nas

"Imamo odlično ekipo in vedno znova moram dokazati, da si že zaslužil mesto v tem moštvu. Že pred tekmo sem bil optimist, saj sem videl, da imamo izjemen pristop, motiv je bil neverjeten. Od začetka smo igrali brez strahu. Visok poraz Parižanov v Barceloni je opozorilo za nas, da polfinalist še ni določen. Vsekakor smo v dobrem položaju, saj so naši branilci med najboljšimi na svetu," je bil navdušen Buffon, ki si pred koncem kariere najbolj želi prav zmago v Ligi prvakov. Pokal z "velikimi ušesi" se mu je vso kariero izmikal.

Naslednjo sredo bo Barcelona zelo verjetno prikazala drugačen obraz, vendar težko je verjeti, da ob popolnem napadu ne bi prejela nobenega zadetka. Proti Parižanom je svoje dodal še sodnik Deniz Aytekin, ki je dvakrat pokazal na belo točko in močno vplival na končni razplet. Nemec na povratni tekmi ne bo delil pravice. Zanimivo, da je Poljak Szymon Marciniak piskal v Parizu in tudi v torek zvečer v Torinu.

