Luis Enrique trener Barcelone le še do junija

Osvojil dva španska naslova, dva pokala in Ligo prvakov

2. marec 2017 ob 11:02

Barcelona - MMC RTV SLO

Trener Barcelone Luis Enrique se po koncu sezone poslavlja od katalonskega velikana. Novico je sporočil po prvenstveni tekmi proti Sportingu iz Gijona, ki jo je Barcelona dobila s 6:1.

"Rad bi se zahvalil klubu za zaupanje, ki so mi ga namenili. Za mano so tri nepozabna leta," je povedal Luis Enrique, ki je z Barcelono dvakrat osvojil špansko prvenstvo, dvakrat kraljevi pokal in Ligo prvakov leta 2015, potem ko je leta 2014 nasledil Gerarda Martina.

Luis Enrique se je pred sezono sestal z direktorjema Barcelone Albertom Solerjem in Robertom Fernandezom in jima namignil, da ne bo podaljšal pogodbe, ki se mu izteče junija. "Rekla sta mi, da se ne mudi z odločitvijo, toda zdaj je napočil čas. O tem sem premišljeval veliko časa in mislim, da sem naredil, kar je prav," je povedal Luis Enrique.

Barcelona se v letošnji sezoni ukvarja z veliko težavami, kljub temu pa ima v španskem prvenstvu po zadnjih spodrsljajih Madridčanov točko prednosti pred Realom, ki ima tekmo manj. Nenehno kritizirani trener se je na udaru našel še posebej po porazu v Ligi prvakov proti Parisu SG-ju (4:0). Barceloni grozi izpad v osmini finala, kar bi bilo najhitreje v zadnjih desetih letih.

Luis Enrique je povedal, da je izčrpan od nenehnega pritiska, ki ga prinaša delo trenerja Barcelone, in da nima časa za počitek oziroma regeneracijo. "V svojem poslu nenehno iščem rešitve, to pomeni, da nimam časa za počitek. Potrebujem počitek, in to je moj glavni motiv za odhod," je povedal Luis Enrique.

"Pred menoj so še trije razburljivi meseci. V enem tekmovanju smo še v posebej neugodnem položaju, a s skupnim delom in pomočjo zvezd lahko tudi to tekmo odločimo v svojo korist," je dodal Enrique.

Igralci Barcelone so bili presenečeni. "Nič nismo vedeli o tem. Ko nam je povedal, smo bili šokirani in brez besed," je odločitev trenerja komentiral Hrvat Ivan Rakitić. Odhajajočega trenerja je pohvalil predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu: "Zelo smo zadovoljni z delom, ki ga je opravil. Zdaj moramo sprejeti njegovo odločitev in ga podpreti. Zadnje tri leta smo imeli super trenerja."

Luisu Enriqueju se je poklonil tudi nekdanji trener Barcelone Pep Guardiola: "Z njegovim slovesom so navijači izgubili nekoga, ki je bil popoln trener za Barcelono. Nogomet v zadnjih treh letih je bil neverjeten."

In kdo naj bi nasledil Luisa Enriqueja? Kroži kopica imen. Najprej se omenja Jorge Sampaoli, ki trenutno vodi Sevillo. Med kandidati, ki jih omenjajo mediji, so tudi Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Ronald Koeman (Everton), Claudio Ranieri, Mauricio Pochettino (Tottenham), Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) in Arsene Wenger (Arsenal).

