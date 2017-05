Trenerji v en glas: Luka Dončić je vzhajajoča zvezda Evrolige

Po Lorbku drugi Slovenec z nagrado

10. maj 2017 ob 11:41,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 12:06

Madrid - MMC RTV SLO

Po seriji priznanj za najkoristnejšega posameznika kroga v Evroligi je Luka Dončić zdaj dobil še individualno nagrado – soglasno je bil imenovan za vzhajajočo zvezdo elitnega tekmovanja.

Kot so zapisali pri Evroligi, so trenerji ekip iz najmočnejšega klubskega tekmovanja stare celine soglasno izbrali Dončića, ki ima med najstniki za sabo eno najboljših sezon v zgodovini evropske košarke. Nagrada Rising Star oziroma vzhajajoča zvezda je vsako leto podeljena najboljšemu mlademu košarkarju, ki je bil 1. julija pred začetkom sezone mlajši od 22 let. Dončić je bil pred letošnjo v takem času star komaj dobrih 17.

Luka je drugi Slovenec, ki je prejel nagrado za vzhajajočo zvezdo. Erazem Lorbek je bil v sezoni 2004/05, ko je igral v Bologni, izbran za prvo vzhajajočo zvezdo v Evropi. Zatem so jo največkrat dobili Španci. Kar petkrat je nagrada romala pod Pireneje, tudi lani ko jo je prejel Barcelonin Alex Abrines. Nikola Mirotić je ob Dončiću edini košarkar, ki je nagrado dobil kot član Reala. Črnogorec s španskim potnim listom je ob Srbu Bogdanu Bogdanoviću (Partizan/Fenerbahče) edini z dvema tovrstnima nagradama.

Od najstniške senzacije do evroligaške zvezde

Lansko sezono je Dončić debitiral v Evroligi in si počasi izboril mesto v ekipi Real Madrida. Zdaj je postal celo nosilec kraljevega kluba, ki bo naslednji konec tedna na Final Fouru v Carigradu z 18-letnim Ljubljančanom v glavni vlogi naskakoval deseti evropski naslov. Luka je bil letos med drugim tudi štirikrat najučinkovitejši posameznik kroga v tem tekmovanju (postal je najmlajši košarkar z nazivom MVP kroga), slovenska najstniška senzacija pa je zdaj postala evroligaška zvezda.

Letos je prevzel organizacijo igre Reala. Navduševal je s preudarno in zrelo igro, prevzemal odgovornost v ključnih trenutkih in tudi odločal tekme, obenem pa je z atraktivnimi in domiselnimi potezami poskrbel za navdušenje med ljubitelji košarke. Je košarkar, ki kreira in želi imeti vajeti igre v svojih rokah. Z vsestranskimi predstavami polni vse statistične kategorije in tako se je kar nekajkrat v tej sezoni celo spogledoval s trojnim dvojčkom, kar je v Evroligi velika redkost (nazadnje v sezoni 2016/17). Brez težav je komaj polnoleten postal eden najboljših posameznikov na najvišjem evropskem nivoju. Čeprav igra manj kot 20 minut na tekmo je edini košarkar v Evroligi, ki je v tej sezoni v povprečju dosegal po več kot štiri skoke in podaje na tekmo. Njegovo povprečje znaša 8,1 točke, 4,5 skoka in 4,3 podaje, statistični indeks pa je 13,9.

Najboljši mladi košarkarji iz "jadranske" regije

Med nadarjenimi košarkarji prevladujejo igralci s področja nekdanje Jugoslavije. Drugo mesto je zasedel 20-letni hrvaški center Ante Žižić, ki igra za Darüšafako, tretji pa je bil 22-letni srbski branilec Marko Gudurić iz Crvene zvezde. Tretje mesto si je delil še španski center senegalskih korenin Ilimane Diop iz Baskonie.

Evroliga je letos podelila že nagradi za najboljšega strelca, poimenovano po pokojnemu Alphonsu Fordu, ki jo je dobil Unicsov Američan Keith Langford, in najboljšega obrambnega košarkarja, ta nagrada je pripadla Madžaru Adamu Hangi, ki blesti v dresu Baskonie. Najboljše postave bodo razglasili v kratkem, MVP-ja pa bodo okronali na zaključnem turnirju.

Tilen Jamnik