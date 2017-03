Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! VIDEO Elsner: Treba se je oprav... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Luka Elsner

5. marec 2017 ob 19:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Treba je biti zelo skromen v tem položaju. Pogledati je treba dol in se opravičiti vsem, ki podpirajo naš klub.

Premalo smo bili organizirani pri prvih dveh zadetkih. Ta dva prejeta gola sta nas najbolj bolela. Vedno je najbolj pomemben trenutek, ko izgubimo žogo, mi pa takrat nismo zbrani. Dejstva so kruta, prejeli smo štiri gole. Razlogov je več. Vseskozi smo lovili tekmeca in to je težko. Zdaj smo res nizko.

Trener Olimpije Luka Elsner je bil na novinarski konferenci po porazu proti Rudarju v Stožicah (2:4) zelo razočaran. Obeta se zelo pester teden pri zmajih, ki naslednjo nedeljo gostujejo v Domžalah.

A. G.