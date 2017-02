Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Luka Janežič je pred marčevskim evropskim prvenstvom v Beogradu v dobri formi. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Janežič tudi v Franciji potrdil sijajno formo v dvorani Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Luka Janežič tretji v Birminghamu

Za rekordom zaostal za šest stotink sekunde

18. februar 2017 ob 17:43

Birmingham - MMC RTV SLO/STA

Slovenski rekorder Luka Janežič je na dvoranskem atletskem mitingu v Birminghamu s časom 46,38 osvojil tretje mesto v teku na 400 metrov.

Janežič je tako le za šest stotink zaostal za svojim državnim rekordom (46,32), ki ga je dosegel 12. februarja lani v Linzu.

Janežič je v Birminghamu zaostal le za Čehom Pavlom Maslakom (45,89), dvakratnim zaporednim svetovnim in evropskim dvoranskim prvakom, in Luguelinom Santosom iz Dominikanske republike (46,16), srebrnim na olimpijskih igrah 2012 v Londonu in bronastim na SP leta 2013 v Moskvi.

Janežič komaj čaka na EP v Beogradu

"Čas je kar dober, forma tudi in komaj čakam na dvoransko evropsko prvenstvo v Beogradu, ker je bila to moja zadnja tekma pred tem tekmovanjem in vrhuncem zimske sezone. Toda obenem vem, da bi lahko naredil še več. Prvi krog sem tekel prepočasi, mogoče imam malo kompleksa, da ne morem mimo konkurence že tedaj. Toda tečem z lahkoto, imel sem dovolj moči, bil pa sem premalo agresiven, prej bi moral napasti za boljši izid. Tekel bi lahko bolje, saj na cilju nisem bil utrujen, in imam občutek, da bi mogoče lahko zaostal le za Maslakom. Vendar je težko priti s četrtega mesta nato bistveno višje," je pojasnil Janežič.

Za konec evropski rekord Farraha

Štirikratni olimpijski prvak Britanec Mo Farrah pa je svojo kariero v dvorani zaključil z zmago na 5.000 metrov in novim evropskim rekordom 13:10,60. Farrah se bo na svetovnem prvenstvu v Londonu, ki bo avgusta, poslovil od teka na atletskih stezah in se posvetil maratonu.

A. V.