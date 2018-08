Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Koprski nogometni klub je Luko tožil zaradi predčasno prekinjene sponzorske pogodbe. Foto: Radio Koper Dodaj v

Luka Koper in NK Koper zgladila sodni spor

Klub letos tekmuje v tretji ligi ‒ zahod

24. avgust 2018 ob 19:42

Koper - MMC RTV SLO

Po naših neuradnih informacijah bo Luka Koper plačala okoli 400.000 evrov zaradi predčasno prekinjene sponzorske pogodbe z nogometnim klubom Koper. V koprskem klubu se nadejajo, da bo Luka podpisala tudi novo pogodbo za sponzoriranje nogometašev.

Koprski nogometni klub je Luko tožil zaradi predčasno prekinjene sponzorske pogodbe. Razdrtje je podpisala nekdanja uprava pod vodstvom Draga Matića, ker je bila prepričana, da mora biti njihov sponzorski denar namenjen razvoju koprskega nogometa in dvigu ugleda Luke, ne pa plačevanju dolgov društva FC Koper upnikom.

Klub je Luko tožil in zahteval milijon evrov. Poravnava je bila dosežena, so potrdili v Luki. Po naših informacijah bo družba v državni lasti nogometnemu klubu nakazala 400.000 evrov. Da se pogovarjajo o novem sponzoriranju, pa je namignil predsednik kluba Valter Valenčič.

"Izkazalo se je, da ima novo vodstvo za to posluh. Tudi sami so ugotovili, da so bile storjene nekatere nepravilnosti s strani nekdanje uprave in tako smo dosegli dogovor o poravnavi. Verjamem, da je Luka zainteresirana za podpiranje FC Koper, in pričakujem, da bomo podpisali pogodbo o nadaljevanju sponzorstva."

Nogometni klub Koper po koncu sezone 2016/17 zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ni dobil licence za nastopanje v prvi ligi in je nazadoval v primorsko ligo. Letos tekmuje v tretji ligi – zahod.

Pritiski na luško upravo so se začeli že lani, ko je takratni predsednik nadzornega sveta Rado Antolović zdaj že nekdanji upravi poslal elektronsko pošto, naj obnovi pogodbo. A tega takratno vodstvo družbe ni želelo storiti. Pravniki, ki jih je najela Luka, so v prid poravnavi še navedli, da je bila pogodba prekinjena brez poziva klubu, naj jo izpolni. Ni naključje, da je do poravnave po več pogovorih prišlo ravno v času, ko se je občina Koper odločala, ali bo vložila novo pritožbo na okoljevarstveno soglasje za prvi pomol.

Luka Koper ima v teku več sodnih postopkov, tudi tožbo nekdanjih članov uprave. Z Dragom Matićem mediacija ni bila uspešna in se nadaljuje po sodni poti.

Tjaša Škamperle, Radio Koper