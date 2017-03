Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Prestolnica je dobila novo šahovsko pridobitev. Foto: Šahovski klub Ljubljana Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Luka Lenič: Radi bi postali uveljavljen svetovni šahovski klub

Šahovski praznik v prestolnici

2. marec 2017 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šahovski klub Ljubljana je slavnostno odprl vrata novih klubskih prostorov. S tem je prestolnica dobila sodoben šahovski klub, ki bo vsem generacijam omogočil šahovsko udejstvovanje.

Darja Kapš, prva slovenska velemojstrica in članica kluba, je ob odprtju kluba v podhodu Vilharjeve ceste dejala: "Klubu smo se pridružili člani, ki smo tej kraljevski igri predani že od rane mladosti. Šah razumemo kot igro nad igrami, saj s svojo neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev ponuja napredek na umskem, osebnem in socialnem področju. V šahu najdemo komponente igre, športa, znanosti in umetnosti. Šah druži vse generacije. Najmlajšim privzgaja pomembne vrline in vrednote, starejše pa ohranja aktivne v tretjem življenjskem obdobju. Ima tudi izredno medgeneracijsko vrednost."

Odprtja se je poleg članic in članov ter prijateljev kluba udeležil tudi častni predsednik ŠZS-ja, Milan Kneževič. Klubu je zaželel veliko uspehov in obenem poudaril, da klub s takšno zavzeto ekipo čaka lepa prihodnost. Na prireditvi sta bila razglašena tudi kraljica in kralj leta 2016 - Laura Unuk in Luka Lenič, ki sta v preteklem letu navduševala z vrhunskimi rezultati.

Najboljši slovenski velemojster in član kluba Luka Lenič ima velike ambicije: "Naša zgodba temelji na skupni ideji, da bi Ljubljani in Sloveniji ponudili kakovosten šahovski klub z jasno vizijo v prihodnost. Najprej želimo postati najboljši klub v Sloveniji. Naše ambicije pa segajo še veliko dlje. Radi bi postali uveljavljen evropski in svetovni šahovski klub."

S. J.