Luka Mezgec v snegu in blatu do trojčka naslovov

Priznal, da je imel na štartu tremo

4. december 2017 ob 14:11

Šenčur - MMC RTV SLO

Luka Mezgec je na državnem prvenstvu v ciklokrosu v Šenčurju osvojil še svoj tretji naslov najboljšega v Sloveniji v tem letu.

Mezgec je pred tem slavil že na državnem prvenstvu v gorsko kolesarskem olimpijskem krosu in na cestni dirki med cestnimi kolesarji. Mezgec je redni udeleženec dirk v ciklokrosu, s katerimi si številni cestni in gorski kolesarji polnijo zimski čas in čakajo na začetek nove sezone. Že pred tednom dni je 29-letni kolesar avstralske ekipe Orica-Scott zmagal na ciklokrosu v Vipavi, v soboto pa dvema majicama državnega prvaka dodati še tretjo.

V šenčurskem športnem parku na ravninski dirki, ki je vsebovala kombinacijo asfalta, peska, mivke, travnika, njive in gozdne poti, pa tudi snega in blata, je imel Mezgec še najdlje za tekmeca Roka Korošca, na koncu podprvaka. "Naslov v ciklokrosu glede na konkurenco in dejstvo, da nimamo specialistov za disciplino, ne pomeni praktično nič. Glede na to, da sem imel možnost narediti trojček naslovov, me je to motiviralo. Ne vem, ali bom imel še kdaj takšno priložnost. Zato sem imel kar nekaj treme na startu," je v cilju razložil premraženi Mezgec.

T. O.