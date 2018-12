Dodaj v

Luka Modrić

17. december 2018

Ljubljana

Vse skupaj je videti, kot da so te podelitve in nagrade pomembne in štejejo le takrat, kadar jih dobita Ronaldo in Messi. To ni pošteno do kolegov igralcev in tudi ne do glasovalcev, ki so ju deset let zapored razglašali za najboljša.

Ni pa pošteno niti do nogometa niti do navijačev. Toda ponavljam: vsakdo ravna tako, kot misli, da mora. Ne morem govoriti v imenu drugih, zakaj jih ni bilo na podelitev priznanj: to je njihova odločitev. Je pa res, da ni logična.

Luka Modrić je v intervjuju za Sportske Novosti spregovoril o bojkotiranju prireditve zlata žoga. Lionel Messi in Cristiano Ronaldo nista prišla v Pariz.

