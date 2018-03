Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Luka Petrič Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Luka Petrič

28. marec 2018 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Srečko Katanec je opozarjal, da si reprezentanca ne more privoščiti lahkotnosti in brezbrižnosti, ker morda le ni tako dobra, kot si javnost misli, da je. Mnogi so se posmehovali njegovim besedam, toda iz tekme v tekmo se zdijo vse bolj resnične.

Prejšnji selektor Katanec, ki si je sinočnjo tekmo ogledal v živo, je stavil na konzervativnejši pristop, čeprav so mnogi zahtevali bolj odprto igro.

Novi selektor Tomaž Kavčič je iskal sistem, v katerem bi igrali vsi najboljši - Kampl, Iličić in Birsa. Sledil je logiki, da Slovenija nima dovolj kakovostnih posameznikov, da bi si lahko privoščila nekatere najboljše pustiti na klopi. Toda najboljši posamezniki ne naredijo vedno najboljše ekipe.

Slovenska reprezentanca je te dni znova pokazala, da je neuravnotežena. Veliko je umetnikov, lahkokategornikov, premalo discipliniranih, čvrstih igralcev. Avstrija je tehnično precej boljša ekipa kot Belorusija, povezujeta pa ju tek in moč. Obe ekipi sta fizično prevladovali proti Sloveniji.

Novinar Radia Slovenija Luka Petrič v oddaji "Naval na šport" na Valu 202 po porazu slovenske nogometne reprezentance proti Belorusiji (0:2).

M. R.