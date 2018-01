Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Maren Lundby je najboljše prihranila za finalno serijo, v kateri ji je z 91 metri uspela daljava dneva. Foto: Reuters VIDEO Maja Vtič ostala brez oli... VIDEO Ema Klinec in Nika Križna... Dodaj v

Lundbyjeva na Ljubnem do šeste zaporedne zmage

Maja Vtič ostala brez olimpijskega nastopa

27. januar 2018 ob 14:17,

Ljubno ob Savinji - MMC RTV SLO

Norvežanka Maren Lundby nadaljuje prevlado v letošnji sezoni. Na Ljubnem je dobila sobotno tekmo smučarskih skakalk in zmagala šestič zapored. Ema Klinec je bila šesta.

Lundbyjeva nazadnje na najvišji stopnički ni stala na tekmi v Lillehammerju 3. decembra lani, ko je bila druga. Od tedaj je slavila v Hinterzartnu, dvakrat v Sapporu in še dvakrat v Zau.

Drugo mesto je osvojila Nemka Katharina Althaus, tretja je bila Japonka in ena najbolj dominantnih skakalk zadnjih let Sara Takanaši. Z novo zmago je Lundbyjeva še povečala prednost na vrhu skupnega seštevka za svetovni pokal.

V finalu šest Slovenk

Od 11 slovenskih skakalk se jih je skozi kvalifikacijsko sito na sobotno tekmo uvrstilo osem, najbolje se je odrezala Ema Klinec, ki je končala na 6. mestu, mesto nižje se je skupaj z Avstrijko Chiaro Hölzl uvrstila Nika Križnar. V finale so se uvrstile še Urša Bogataj, ki je bila 12., Špela Rogelj, ki je bila 13., Maja Vtič, ki je bila 24., in Jerneja Brecl, ki je tekmo sklenila na 27. mestu.

Brez finalnega nastopa sta ostali Katja Požun (35. mesto) in Katra Komar (37.). Obe sta skočili 70 metrov.

Vtičeva, ki je praznovala trideseti rojstni dan, je na svoji stoti tekmi za svetovni pokal v finalu izgubila nekaj mest in ne bo nastopila na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Pred štirimi leti v Sočiju je zasedla šesto mesto, pred dvema letoma pa je v Ljubnem zmagala.

"Mi smo pustili olimpijske potnice odprte do današnje tekme. Maja Vtič bi z odličnim izidom še imela možnost. Ostala dekleta so bila boljša in Maja žal mora ostati doma. Vem, da ji je težko. Potrebuje čas za razmisek in upam, da bo nadaljevala kareiero," je pojasnil trener Stane Baloh.

"Že nekaj časa sem pričakovala, da ne bom nastopila na olimpijskih igrah. S tem sem se sprijaznila in o tem ne razmišljam več. Določene stvari se niso poklopile. Treba je to sprejeti," je dejala Vtičeva, ki je pred dvema letoma osvojila tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Križnarjeva najbolj zadovoljna

"Zadovoljna sem, ker s skoki še vedno stopnjujem nastope, a rezerv je še veliko in zato sem lahko zadovoljna. Uspel nam je nov lep ekipni uspeh, brez tega enostavno ne gre. Dekleta se med seboj bodrimo in tako mora biti," je bila po izenačitvi drugega najboljšega rezultata v karieri zadovoljna Križnarjeva.

Manj nasmejana je bila kljub mestu boljši uvrstitvi Ema Klinec: "Z nobenim od dveh skokov danes ne morem biti zadovoljna. V prvi seriji sem bila pozna, v drugi pa ni bilo prave energije. Na mizi ni bilo energije, ki bi me odnesla. Jutri to želim popraviti in če mi uspe, bom tudi zadovoljna."

Med gledalci sta bila tudi predsednik države Borut Pahor in ministrica, pristojna za šport, Maja Makovec Brenčič. V nedeljo bo še druga tekma na Ljubnem, zadnja za smučarske skakalke pred olimpijskimi igrami v Južni Koreji.

Končni vrstni red: daljava točke 1. M. LUNDBY NOR 88,5/91,0 256,0 2. K. ALTHAUS NEM 84,5/88,0 241,5 3. S. TAKANAŠI JAP 84,0/86,0 236,3 4. D. IRASCHKO AVT 83,5/88,0 235,7 5. C. VOGT NEM 83,5/85,0 229,0 6. E. KLINEC SLO 82,0/84,0 225,5 7. C. HÖLZL AVT 83,0/84,0 225,2 . N. KRIŽNAR SLO 83,0/85,0 225,2 9. I. AVAKUMOVA RUS 81,0/85,0 221,8 10. J. SEYFARTH NEM 79,0/86,0 220,0 ... 12. U. BOGATAJ SLO 79,5/82,0 209,3 13. Š. ROGELJ SLO 79,0/81,0 209,1 24. M. VTIČ SLO 77,5/78,0 194,0 27. J. BRECL SLO 75,0/78,5 188,5 35. K. POŽUN SLO 70,0 80,3 37. K. KOMAR SLO 70,0 79,9

Po 1. seriji: daljava točke 1. M. LUNDBY NOR 88,5 124,4 2. K. ALTHAUS NEM 84,5 116,5 . S. TAKANAŠI JAP 84,0 116,5 4. C. VOGT NEM 83,5 111,0 5. D. IRASCHKO AVT 83,5 110,6 6. C. HÖLZL AVT 83,0 109,5 . E. KLINEC SLO 82,0 109,5 8. J. ITO JAP 81,5 109,4 9. N. KRIŽNAR SLO 83,0 109,0 10. I. AVAKUMOVA RUS 81,0 106,9 ... 12. U. BOGATAJ SLO 79,5 103,4 13. Š. ROGELJ SLO 79,0 102,7 21. M. VTIČ SLO 77,5 96,3 30. J. BRECL SLO 75,0 91,1 35. K. POŽUN SLO 70,0 80,3 37. K. KOMAR SLO 70,0 79,9

Skupni vrstni red (11/17): 1. M. LUNDBY NOR 860 2. K. ALTHAUS NEM 580 3. S. TAKANAŠI JAP 530 4. J. ITO JAP 439 5. I. AVAKUMOVA RUS 377 6. C. HÖLZL AVT 300 7. C. VOGT NEM 293 8. U. BOGATAJ SLO 233 9. N. KRIŽNAR SLO 212 10. E. KLINEC SLO 210 ... 18. Š. ROGELJ SLO 131 34. M. VTIČ SLO 27 44. J. BRECL SLO 4

