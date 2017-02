Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Henrik Lundqvist se je veselil 400. zmage. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lundqvist na 727. tekmi do 400. zmage

1.899 točka Jagra

12. februar 2017 ob 10:27

New York - MMC RTV SLO/STA

V Ligi NHL je imelo delovno soboto 26 klubov, največ zadetko pa je padlo v Nashvillu, kjer je Florida domačo ekipo premagala s 7:4. Dva gola za zmagovalce je dosegel Vincent Trocheck, drugega v nebranjen gol ob koncu tekme.

Prvi zadetek na tekmi je prispeval legendarni napadalec Floride, Čeh Jaromir Jagr, ki je dosegel svojo 1899. točko v NHL-u, tako da je samo za točko oddaljen od novega mejnika.

Nov mejnik pa je že dosegel vratar New York Rangersov Henrik Lundqvist. Postal je 12. vratar v zgodovini NHL-a, ki je dosegel 400 zmag. To mu je uspelo na 727. tekmi, tako hitro ta mejnik ni uspel niti Martinu Brodeurju, ki s 691 zmagami vodi na lestvici najuspešnejših vratarjev. Rangersi so v Madison Square Gardnu s 4:2 premagali Colorado, to je bila njihova peta zaporedna zmaga. Gosti so sicer vodili z 1:2.

Isti rezultat je bil tudi na tekmi v Montrealu, kjer pa so zmagali gosti, hokejisti St. Louisa. Za to je najbolj zaslužen Šved Patrik Berglund, ki je v statistiko vpisal svoj prvi "hat-trick" v ligi, pri zadnjem golu je plošček poslal v prazno mrežo. St. Louis je zmagal četrtič zapored.



Tekme 11. februarja:

BOSTON - VANCOUVER 4:3

OTTAWA - NY ISLANDERS 3:0

PHILADELPHIA - SAN JOSE 2:1 - v podaljšku

NASHVILLE - FLORIDA 4:7



DALLAS - CAROLINA 5:2

COLUMBUS - DETROIT 2:1

TORONTO - BUFFALO 1:3

MONTREAL - ST. LOUIS 2:4



NY RANGERS - COLORADO 4:2

WINNIPEG - TAMPA BAY 1:4

WASHINGTON - ANAHEIM 6:4

ARIZONA - PITTSBURGH 4:3 - v podaljšku

EDMONTON - CHICAGO 1:5



Tekme 12. februarja:

NEW JERSEY - SAN JOSE

MINNESOTA - DETROIT



NASHVILLE - DALLAS



NY ISLANDERS - COLORADO



BOSTON - MONTREAL



BUFFALO - VANCOUVER

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 57 31 18 8 70 OTTAWA SENATORS 53 29 18 6 64 BOSTON BRUINS 57 28 23 6 62 TORONTO MAPLE LEAFS 54 25 18 11 61 FLORIDA PANTHERS 54 24 20 10 58 TAMPA BAY LIGHTNING 56 25 24 7 57 BUFFALO SABRES 55 23 22 10 56 DETROIT RED WINGS 55 22 23 10 54 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 56 39 11 6 84 COLUMBUS BLUE JACKETS 54 35 14 5 75 PITTSBURGH PENGUINS 54 34 13 7 75 NEW YORK RANGERS 55 36 18 1 73 PHILADELPHIA FLYERS 56 27 22 7 61 NEW YORK ISLANDERS 53 24 19 10 58 NEW JERSEY DEVILS 54 23 21 10 56 CAROLINA HURICANES 53 24 22 7 55

ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 54 36 12 6 78 CHICAGO BLACKHAWKS 57 35 17 5 75 ST. LOUIS BLUES 56 29 22 5 63 NASHVILLE PREDATORS 55 26 21 8 60 DALLAS STARS 56 22 24 10 54 WINNIPEG JETS 58 25 29 4 54 COLORADO AVALANCHE 52 15 35 2 32 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 56 33 18 5 71 ANAHEIM DUCKS 57 29 18 10 68 EDMONTON OILERS 56 29 19 8 66 LOS ANGELES KINGS 55 28 23 4 60 CALGARY FLAMES 56 28 25 3 59 VANCOUVER CANUCKS 55 24 25 6 54 ARIZONA COYOTES 53 18 28 7 43

M. R.