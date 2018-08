Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 9 glasov Ocenite to novico! Tako kot pri Celju bo tudi pri Olimpiji Jucie Lupeta na dresu nosil številko 42. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Lupeta bo skušal rešiti težave Olimpije z realizacijo

Lahko bo igral že v nedeljo proti Domžalam

24. avgust 2018 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jucie Lupeta je novi član Olimpije. 25-letni portugalski nogometaš je z aktualnimi državnimi in pokalnimi prvaki podpisal triletno pogodbo.

Napadalec je zadnje leto in pol igral za Celje. V rumeno-modrem dresu je na šestih tekmah letošnje sezone dosegel tri gole, skupaj pa je za Celje odigral 46 tekem. "Ponosen sem, da sem podpisal za Olimpijo, ki jo dobro poznam. A nekaj je, ko igraš proti velikemu klubu, nekaj pa je, ko si član velikega kluba," je o prestopu za Olimpijino spletno stran dejal Lupeta, ki bo za zmaje lahko zaigral že v nedeljo, ko bodo gostovali v Domžalah.

Pred prihodom v slovensko Prvo ligo je Lupeta slabi dve leti igral v južnoafriškem prvenstvu za Ajax Cape Town in Bidvest Wits, predtem med letoma 2014 in 2015 za Vitoria Setubal v portugalski prvi ligi, med 2013 in 2014 pa je bil član madžarskega Videotona.

Kluba nista razkrila finančne podrobnosti prestopa Lupete, po spletni strani transfermarkt pa je tržna vrednost nogometaša ocenjena na 400.000 evrov.

