Lustenau do velikega preobrata - Winzig odločil 2,2 sekunde pred koncem

Četrta tekma bo v soboto

8. marec 2017 ob 21:00

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so bili že zelo blizu preboju v polfinale Alpske lige. Pred 3.500 gledalci v Podmežakli so vodili z 2:0, a je Lustenau zmagal 2,2 sekunde pred koncem (2:3).

Železarji so imeli na tretji tekmi četrtfinala vse pod nadzorom, v zadnjih 12 minutah pa so prejeli tri zadetke in v soboto zvečer bo na sporedu četrta tekma v Lustenauu.

Uvodni plošček je v sijajnem vzdušju vrgel nekdanji jeseniški idol Žiga Jeglič. Tekma se je začela z nekaj zamude, saj je ekipa iz Lustenaua imela tehnično okvaro na avtobusu.

Berlisk kronal odličen začetek železarjev

Že v uvodnih minutah so železarji tekmeca stisnili pred njihova vrata. V 4. minuti je Marjan Manfreda za las zgrešil, a je v nadaljevanju akcije z močnim strelom z leve strani zadel Nejc Berlisk. Lustenau je že v naslednji minuti napadal z igralcem več, ampak prave nevarnosti za Roka Stojanoviča ni bilo. Po strelu Berliska je z modre črte sprožil še Martin Oraže in Patricka Machreicha zadel v rokavico. Gostitelji so imeli premoč in sprožili so veliko več nevarnih strelov.

Stojanovič obranil kazenski strel

Že v 38. sekundi druge tretjine je Nathan Di Casmirro povišal na 2:0 in gostje so bili v izgubljenem položaju. Napako v obrambi Jesenic je Berlisk rešil s prekrškom za kazenski strel v 35. minuti. Dvoboj iz oči v oči z Maximilianom Wilfanom je dobil vratar Stojanovič.

Lustenau do velikega preobrata

V 48. minuti je Marco Zorec znižal z močnim strelom z modre črte ob prednosti igralca več. Lustenau je dobil silovit zalet in v 51. minuti je Stefan Wiedmaier izenačil na 2:2. Thomas Auer je v 52. minuti grobo naletel na Luko Kraigherja, ki je s pretresom možganov odšel iz dvorane na nosilih in v bolnišnico. Auer je s tekmo zaključil zaradi disciplinske kazni igre. Pet minut igre z igralcem več ni prineslo novega vodstva, čeprav so si železarji ustvarili nekaj lepih priložnosti.

Vse je že kazalo na podaljšek, ko je 2,2 sekunde pred zadnjim piskom sirene Philipp Winzig šokiral Jeseničane s strelom z desne strani. Plošček se je odkotalil v mrežo in serija se bo nadaljevala v soboto.

"Tekmo bi morali odločiti v našo korist, ko smo imeli pet minut igralca več. Na taki tekmi si ne bi smeli privoščiti takih napak. Bili smo tudi jezni, posledica vsega skupaj pa je bil prejeti zadetek tik pred koncem," je poudaril Jaka Ankerst.

Četrtfinale, tretje tekme:

SIJ ACRONI JESENICE - LUSTENAU 2:1

2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

3.500; Berlisk 4., Di Casmirro 21.; Zorec 48., Wiedmaier 51., Winzig 60.



RITTEN - Neumarkt 3:0

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Pustertal - CORTINA 0:3

1:3 (0:0, 1:2, 0:1)



ASIAGO - Feldkirch 3:0

4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage.



A. G.