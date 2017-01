Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eric Pance je zadel za vodstvo železarjev, ki pa ni trajalo dolgo časa. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lustenau odnesel tri točke iz Podmežakle

V soboto gostovanje v Feldkirchu

25. januar 2017 ob 21:00

Jesenice - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti drugega dela Alpske lige niso začeli uspešno. V Podmežakli so izgubili proti Lustenauu z 2:4 in ostajajajo pri dveh točkah.

Miha Brus je bil še vedno poškodovan, Sebastjan Hadžić pa je prvič po vrnitvi zaigral. Obe ekipi sta napadalno začeli srečanje. Vratarja Žan Us in Patrick Machreich sta imela veliko dela.

V 14. minuti so imeli železarji prednost igralca več. Najprej je Eric Pance zapravil priložnost po podaji Nata DiCasmirra, nekaj sekund kasneje pa je v gneči pospravil plošček v mrežo za vodstvo Jesenic. Sledili sta dve zaporedni izključitvi na strani gostiteljev. Prvi poskus gostov so zlahka odbili, minuto pred koncem uvodne tretjine pa je Maximilian Wilfan izenačil.

Drugi del so bolje začeli gostje, ki so povedli po ol ure igre. Philipp Winzig je ušel v protinapad, natančno je sprožil za vodstvo Lustenaua. V 39. minuti je Marjan Manfreda krenil v napad, zelo spretno in natančno je podal do Saša Rajsarja, ki je poskrbel za izenačenje. Le 57 sekund zatem je za golom Jesenic prišlo do napake, ki jo je unovčil Gatius Grinčiskis.

V zadnji tretjini so Jeseničani silovito pritisnili (streli na vrata 18:6), a niso bili učinkoviti, vednp ap je bil na pravem mestu Machreich. Končni izid je postavil Winzig v 46. minuti. Trener Nik Zupančič je že dve minuti in enajst sekund pred koncem iz vrat povlekel Usa, izključen pa je bil Stefan Hrdina, a tudi ob igri šestih proti štirim ni prišlo do znižanja.

V 2. krogu skupine za razvrstitev bodo Jeseničani gostovali v Feldkirchu.

Skupina za razvrstitev, 1. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - LUSTENAU

2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

450; E. Pance 14., Rajsar 39.; Wilfan 19., Winzig 30., 46., Gričinskis 40.

RITTEN - FELDKIRCH

PUSTERTAL - ASIAGO

Lestvica: * x RITTEN - - - - - - 6 (6) PUSTERTAL - - - - - - 4 (4) LUSTENAU 1 1 0 0 0 +2 4 (1) SIJ ACRONI JESENICE 1 0 0 0 1 -2 2 (2) ASIAGO - - - - - - 0 (0) FELDKIRCH - - - - - - 0 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

A. G.