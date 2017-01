Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so po desetih zaporednih zmagah na začetku sezone precej popustili. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lustenau z zmago ujel Jeseničane na četrtem mestu

V torek že sledi gostovanje v Feldkirchu

2. januar 2017 ob 22:18

Lustenau - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so izgubili na prvem izmed dveh gostovanj v dveh dneh. Lustenau je bil v 25. krogu Alpske lige boljši s 3:0 in je železarje ujel na četrtem mestu.

Na zahtevno gostovanje je trener Nik Zupančič odpeljal 20 igralcev in dva vratarja. Manjkal je poškodovani Jaka Ankerst, v ekipo pa se je po operaciji in dolgem zdravljenju vrnil Tadej Čimžar. Dolga pot jo je železarjem zagodla. Zastoji na cesti so botrovali zamudi in s tem tudi nekaj kasnejšemu začetku tekme.

Jeseničani so v uvodnih minutah zdržali začetni pritisk domačih. Vratar Rok Stojanovič je bil zelo zanesljiv. V 16. minuti je češki veteran Petr Vala popeljal Lustenau v vodstvo. V drugi tretjini sta mreži mirovali, železarji so imeli trikrat prednost igralca več, a niso bili učinkoviti.

V 46. minuti je Martins Cipulis povišal na 2:0 po protinapadu. Gostje so imeli v zadnji tretjini pobudo (streli 8:13), vendar je bil vedno na pravem mestu Patrick Machreich. Stojanovič je že tri minute pred koncem zapustil vrata, Dušan Devečka pa je zatresel prazno mrežo. Končno razmerje v strelih na vrata je bilo 30:32.

V torek zvečer Jeseničani gostujejo v Feldkirchu.

25. krog:

LUSTENAU - SIJ ACRONI JESENICE

3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

772; Vala 16., Cipulis 46., Devecka 58.



FELDKIRCH - KAC CELOVEC 2 8:2



BREGENZERWALD - SALZBURG 2 6:1



NEUMARKT - GARDENA 3:4

KITZBÜHEL - ZELL AM SEE 3:1



PUSTERTAL - ASIAGO 3:0



FASSA - RITTNER 1:4

Vrstni red: Rittner 71, Pustertal 65, Feldkirch 52, Jesenice 48, Lustenau 48 ...

A. G.