Maček zlat na strelskem EP-ju v trapu

Uspeh kariere za Mačka

3. avgust 2018 ob 18:05,

zadnji poseg: 3. avgust 2018 ob 20:03

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Slovenski strelec Boštjan Maček je na evropskem prvenstvu v Leobersdorfu v Avstriji osvojil zlato kolajno v trapu in s tem dosegel svoj največji uspeh.

46-letni Maček je v finalu zadel 46 od 50 tarč, drugouvrščeni, Hrvat Anton Glasnović, je zadel dve manj. Na dvodnevni tekmi sta nastopila še dva slovenska strelca: Denis Vatovec (119) je zasedel 26., Matjaž Lepen (117) pa 40. mesto.

Maček, ki je bil najboljši že v kvalifikacijah, se je v finalu šesterice dolgo časa sukal okoli tretjega mesta, v sami končnici pa je zasenčil vse svoje tekmece in brezhibno opravil svojo nalogo.

Uspešna vrnitev po poškodbi

Potem ko je minulo sezono izpustil zaradi operacije križnih vezi, se je v tej vrnil v velikem slogu. Na tekmah svetovnega pokala v malteškem Siggiewiju in ameriškem Tucsonu - na prvi je osvojil 10., na drugi pa 12. mesto - je ujel stik z najboljšim tekmovalci na svetu, v predmestju avstrijske prestolnice pa je pometel z njimi in dosegel svoj največji uspeh v zanimivi in pestri strelski karieri.

Na posamičnih tekmah je doslej osvojil že dve odličji bronastega leska, prvo v Beogradu 2011, drugo na Pragerskem 2015, poleg naslova sredozemskega prvaka iz Pescare 2009, kjer je ukanil najboljše in zelo imenitne strelce iz Italije, Španije, San Marina, Francije, Turčije in drugih izjemno razvitih strelskih držav, pa je zablestel tudi na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012, kjer je osvojil nehvaležno sedmo mesto.

"To je zagotovo največji uspeh v moji karieri. Sedmo mesto na poletnih olimpijskih igrah Londonu je bržkone najbolj cenjeno, a naslov evropskega prvaka tudi nekaj šteje, še posebej zaradi tega, ker sem v preteklosti že osvojil dve bronasti kolajni na evropskih prvenstvih," je dodal Prekmurec, ki se bo v bližnji prihodnosti osredotočil na septembrsko svetovno prvenstvo v južnokorejskem Changwonu, kjer se bodo že delile prve kvote za olimpijske igre v Tokiu 2020.

Slovenija je v ekipni konkurenci dosegla najboljši izid (360) med vsemi 26 reprezentancami na EP. Po starih pravilih bi osvojila odličje zlatega leska - toliko letečih tarč sta zadeli tudi drugouvrščena Turčija in tretjeuvrščena Italija, a je imela Slovenija boljša skupna dosežka v zadnji in predzadnji seriji -, po novih pravilih Evropske strelske zveze (ESC) pa bo v soboto nastopila v četrtfinalu in se pomerila z osmouvrščeno Francijo, nato pa sledijo tekme na izpadanje.

Edina slovenska predstavnica za zadetek ob finale

Uspeh moške izbrane vrste je pod vodstvom trenerja Nikolaja Mejaša dopolnila Jasmina Maček, ki je osvojila končno deveto mesto, od dodatnega razstreljevanja za veliki finale pa jo je ločil le en zadetek. Prekmurka je zadela 116 letečih tarč.

Edina slovenska predstavnica na EP-ju v Avstriji je bila po prvem dnevu tekmovanja na 28. mestu, potem ko je v dveh serijah zadela zadela 42 od 50 glinastih golobov. Drugi dan tekmovanja je zablestela v polnem sijaju, danes je zadela 74 od možnih 75 glinastih golobov ter se vidno povzpela na lestvici, do preboja v dodatno razstreljevanje pa so jo ločile malenkosti.