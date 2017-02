Mačkovšek upa, da najboljše še prihaja

Borut Mačkovšek je bil z osmimi goli junak zmage rokometašev Celja nad evropskimi prvaki iz Kielc, za kar si je prislužil tudi imenovanje v idealno sedmerko 11. kroga Lige prvakov.

24-letni in 203 cm visoki Primorec, ki igra na položaju levega zunanjega, ne skriva zadovoljstva nad dobro predstavo in priznanjem, a ostaja na realnih tleh.

"Želim si, da bi bilo v moji igri manj nihanj. Proti Kielcam sem res odigral vrhunsko. Nekako si želim, da bi bilo vsaj 70 odstotkov tistega, kar sem pokazal proti Kielcam, moja stalnica. Želim si pomagati ekipi," pravi "Maček". Izolan se je pred letošnjo sezono iz tujine vrnil v Celje, da bi spet našel vrhunsko formo in po predstavah v zadnjem mesecu dni mu kaže dobro.

Izbrani ste bili v idealno sedmerko 11. kroga Lige prvakov. Kaj vam to pomeni?

Pomeni, da se vidi napredek. Da je trud, ki ga vlagam, poplačan. To je šele prvič v sezoni, a upam, da bo tako vsaj še enkrat ali dvakrat. Upam, da bom zdaj, ko je najbolj potrebno, pokazal najboljše igre.

V drugem polčasu tekme proti Kielcami ste se vrnili po zaostanku petih golov. Očitno ste verjeli v preobrat, kar priča o tem, da ste psihično dovolj močni, kajne?

Čez celotno tekmo smo se dobro borili z njimi. Mogoče je bila v prvem polčasu obramba nekoliko slabša od tistega, kar smo se dogovorili. Drugi polčas smo nato to popravili in ostali v stiku z njimi. Nismo jim pustili, da bi se odlepili na šest ali več golov. V zadnjih 15 minutah nam je zrastla samozavest. Verjeli smo, da lahko enakovredno igramo rokomet. Izkoristili smo nekaj njihovih napak, obramb "Lesija" (vratar Urban Lesjak, op. a.) in na koncu napravili presenečenje ter si priigrali možnost za osmino finala.

Pred akcijo za odločilni gol Luke Žvižeja ste sami izsilili prekršek Uroša Zormana v napadu. Sta po tekmi kaj govorila, vam je čestital?

Čestital mi je in me nekoliko cinično vprašal, ali je z mojim hrbtom vse v redu? Odgovoril sem mu, da je. Sodnika sta piskala prekršek, lahko pa ga tudi ne bi. Ampak vsaj enkrat se je obrnilo v našo korist.

Po svetovnem prvenstvu ste bili veseli, a najbrž tudi utrujeni, kar je izpostavil tudi trener Branko Tamše. Ali ste se že kaj odpočili?

Vsi, ki smo bili na prvenstvu, še čutimo malo utrujenost. Dejansko po svetovnem prvenstvu nismo imeli nobenega odmora. Tudi tisto, kar nam je trener Branko Tamše dal prosto, smo bili na raznih sprejemih. Sam sem čutil težke noge, podobno mi je dejal tudi Miha Zarabec. A mislim, da smo po tej zmagi vsi pozabili na utrujenost. Imamo veliko priložnost in naredili bomo vse, da je ne zapravimo.

Kljub zmagi nad Kielcami pa vas čaka še ogorčen boj za osmino finala. Najbrž bo odločala prav zadnja tekma proti Zagrebu. Kaj pričakujete vi na zadnjih treh tekmah? Kako ocenjujete vaše možnosti?

Najprej nas v soboto čaka Vardar. Ta tekma je najtežja od vseh. Vemo, kako je v Skopju, kakšna publika, dobra ekipa. Zelo težko bo osvojiti kakšno točko, kar pa seveda ne pomeni, da ne bomo poskusili. Nato gostimo Rhein Neckar Löwen in ne vidim razloga, zakaj se ne bi potrudili in jih premagali. Že na prvi tekmi v Nemčiji smo izgubili le za en gol (31:30). Tudi v Zagrebu bo težko, sploh ker je rokomet poseben šport, v katerem imajo sodniki veliko vpliva. Vsekakor bi si želel, da bi bili že pred zadnjo tekmo z Zagrebom v osmini finala.

Na svetovnem prvenstvu v Franciji ste po spektakularni tekmi s Hrvaško osvojili bron. Sami ste zabili odločilni gol. Verjetno vam je ta uspeh dvignil samoazvest?

Samozavest se nam je zagotovo dvignila in prav je tako. Kar se tiče odločilnega gola, sem bil v tistem trenutku na pravem mestu. Vesel sem, da sem zadel. Za uspeh je zaslužna vsa ekipa. Vsekakor je to lepa popotnica za nadaljevanje sezone.

Pred sezono ste se iz tujine vrnili v Celje, da bi znova ujeli vrhunsko formo. Zdi se, da ste na pravi poti.

Dobro je, a želim si, da bi bilo manj nihanj. Proti Kielcam sem res odigral vrhunsko. Nekako si želim, da bi bilo vsaj 70 odstotkov tistega, kar sem pokazal proti Kielcam, moja stalnica. Želim pomagati ekipi.

