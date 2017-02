Mačkovšek uvrščen v najboljšo ekipo 11. kroga Lige prvakov

Levi zunanji igralec Kielcam nasul osem golov

21. februar 2017 ob 09:34

Celje - MMC RTV SLO/STA

Evropska rokometna zveza (EHF) je levega zunanjega igralca Celja Pivovarne Laško Boruta Mačkovška uvrstila v najboljšo ekipo 11. kroga skupinskega dela Lige prvakov.

Mačkovšek, ki je blestel na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji, je bil eden najbolj zaslužnih za celjsko zmago nad poljsko ekipo Vive Tauron Kielce s 34:33, branilki prvega mesta v najelitnejšem rokometnem klubskem tekmovanju igi je v nedeljo nasul osem golov.

Poleg Mačkovška so v najboljši ekipi kroga še vratar Arpad Šterbik, levo krilo Timur Dibirov (oba Vardar), srednji zunanji Mate Lekai (Veszprem), desni zunanji Albin Lagergren (Kristianstad), desno krilo Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) in krožni napadalec Jesper Nielsen (PSG).

Celje v krčevitem boju za osmino finala

Celjani so trenutno na šestem mestu v skupini B in se krčevito borijo za preboj v osmino finala. V tej skupini vodi makedonski Vardar iz Skopja s 16 točkami, nemški Rhein-Neckar Löwen jih je zbral 15, Vive Tauron Kielce 14, madžarski Pick Szeged 13, beloruski Meškov Brest 12, Celje Pivovarna Laško sedem, švedski Kristianstad šest in hrvaški Zagreb pet točk.

Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu v soboto, 25. februarja, gostovala pri makedonskem Vardarju iz Skopja, nato pa bo igrala še dve tekmi: doma se bo pomerila z Rhein-Neckar Löwnom (2. marec), v gosteh pa z Zagrebom (9. marec).

M. L.