Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Madžarski rokometaši se veselijo velikega uspeha. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katar poslal domov Nemce, Madžari olimpijske prvake

22. januar 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 19:32

Albertville - MMC RTV SLO/STA

Na SP-ju v rokometu v Franciji so danes na sporedu še preostale štiri tekme osmine finala. Katar je v Parizu z 22:20 premagal Nemčijo in se bo v četrtfinalu meril s Slovenijo.

Madžari so v Albertvillu s 27:25 presenetljivo izločili olimpijske prvake Dance.

Danci, ki so zmagali na vseh petih tekmah v skupinskem delu, so praktično vso srečanje lovili slovenske vzhodne sosede. Vodili niso nikoli, nazadnje pa so izenačili na 24:24. Toda tudi ob pomoči vratarja Rolanda Miklerja, ki je zbral 15 obramb, so Madžari do konca tekme dosegli še tri zadetke, Danci pa zgolj enega. Pri slednjih je bil najboljši strelec prvi zvezdnik Mikkel Hansen z osmimi zadetki, pri Madžarih pa s šestimi nekdanji član Celja Mate Lekai.

Švedska je v Lillu gladko z 41:22 premagala Belorusijo. Madžarska se bo v četrtfinalu pomerila z Norveško, Švedska pa s Francijo.

Zmagovalec večerne tekme med Hrvaško in Egiptom se bo za preboj v polfinale meril s Španci.

Osmina finala, nedeljske tekme

Albertville:

MADŽARSKA - Danska 27:25 (13:12)

Lekai 6, Balogh, Jamali in Juhasz po 4; Hansen 8, Svan 6.



Lille:

Belorusija - ŠVEDSKA 22:41 (11:24)

Karalek 7; Gottfridsson 8, Ekberg 7.



Pariz:

Nemčija - KATAR 20:22 (10:9)



Danes ob 20.45 (Montpellier):

EGIPT - HRVAŠKA (2)



Odigrano v soboto:

Pariz:

SLOVENIJA - Rusija 32:26 (13:15)

Cingesar 6, Marguč 5; Dereven in Šiškarev 5.



Albertville:

NORVEŠKA - Makedonija 34:24 (12:10)

Jondal in Tangen po 6; K. Lazarov 6.



Lille:

FRANCIJA - Islandija 31:25 (14:13)

Guigou 6, Fabregas in Remili 5; Karason 7, Gudmundsson 4.



Montpellier:

Brazilija - ŠPANIJA 27:28 (18:16)

Silva 7; Canellas in Dušebajev po 5.



Četrtfinale:

Torek ob 20.45 (Pariz):

SLOVENIJA - KATAR



Ob 20.45 (Montpellier):

ŠPANIJA - ZMAGOVALEC 2



Ob 17.00 (Albertville):

NORVEŠKA - MADŽARSKA



Ob 19.00 (Lille):

ŠVEDSKA - FRANCIJA

M. R.