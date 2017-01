Mäkäräinenova zmagala v Ruhpoldingu; Gregorinova 21.

Deseta letošnja zmaga Fourcada, Bauer odstopil, Fak 50.

15. januar 2017 ob 11:32,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 15:43

Ruhdpolding - MMC RTV SLO

Martin Fourcade je v Ruhpoldingu dobil tudi zasledovalno preizkušnjo svetovnega pokala. V ženski konkurenci je zmagala Kaisa Mäkäräinen.

Fourcade je ubranil prednost, ki si jo je priboril na petkovem šprintu, zmagal desetič v tej sezoni in je na dobri poti, da popravi rekord Oleja Einarja Bjoerndalna, ki je bil v eni sezoni najboljši 12-krat. Kljub trem kazenskim krogom je za 18 sekund ugnal najbližjega zasledovalca Norvežana Emila Hegleja Svendsna, tretji pa je bil Michal Krčmar. Čeh se je na oder za zmagovalce zavihtel z 22. mesta. Odločalo je zadnje streljanje, kjer je bil Fourcade v močnem sneženju brezhiben. Krčmar je na zadnji strelski postaji z "ničlo" pridobil kar 18 mest.

Nastopila sta dva Slovenca. V cilj je prišel le povratnik v svetovnem pokalu Jakov Fak. Po 56. mestu v šprintu je bil na drugi tekmi v tej sezoni, na kateri je nastopil, 50. Zgrešil je pet strelov. Klemen Bauer je imel dobro izhodišče po šprintu, saj se je v smučino podal kot 14. Po dobrem začetku, ko je zadel prvih deset strelov in se celo povzpel na sedmo mesto, je bil na tretjem strelskem nastopu trikrat nenatančen. Izgubil je veliko mest in nato celo odstopil.

"Klemen je dobro opravil s prvo polovico tekme, nato pa na prvem strelskem postanku zgrešil trikrat in se zaradi slabega počutja odločil za odstop. Kaj točno je bil razlog, še ugotavljamo. Soliden je bil tudi nastop Jakova, le na zadnjem streljanju so bili trije zgrešeni streli preveč. A najbolj pomembno je, da si do svetovnega prvenstva nabere nekaj tekmovalne prakse in da z veseljem nastopa. Časa do SP-ja je še kar nekaj," je po tekmi povedal trener Tomaš Kos.

Biatlon, Ruhpolding

Zasledovalno (M), 12,5 km: * 1. M. FOURCADE FRA 33:57,5 (3) 2. E. H. SVENDSEN NOR +18,3 (0) 3. M. KRČMAR ČEŠ 19,5 (0) 4. A. ŠIPULIN RUS 21,3 (1) 5. A. PEIFFER NEM 24,1 (1) 6. D. LANDERTINGER AVT 38,3 (1) 7. S. SCHEMPP NEM 39,7 (2) 8. E. BJOENTEGAARD NOR 41,1 (1) 9. D. MESOTITSCH AVT 46,7 (0) 10. A. RASTORGUJEVS LAT 46,8 (2) ... 56. J. FAK SLO 4:14,1 (5) Klemen Bauer je začel s 14. mesta, po dobrem začetku napredoval na sedmo, nato pa po treh zgrešenih strelih na tretjem streljanju odstopil. * - zgrešeni streli/kazenski krogi Zasledovalno (Ž), 10 km: * 1. K. MÄKÄRÄINEN FIN 30:58,0 (1) 2. G. KOUKALOVA ČEŠ +1:00,9 (2) 3. M. DORIN HARBERT FRA 1:23,1 (3) 4. L. DAHLMEIER NEM 1:32,7 (4) 5. H. OBEBERG ŠVE 1:39,4 (1) 6. E. PUSKARCIKOVA ČEŠ 1:49,9 (1) 7. D. WIERER ITA 1:50,9 (2) 8. A. CHEVALIER FRA 1:51,5 (1) 9. M. OLSBU NOR 1:59,8 (1) 10. L. VITTOZZI ITA 2:04,6 (0) ... 21. T. GREGORIN SLO +2:56.6 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi Ženske (12/25): 1. G. KOUKALOVA ČEŠ 587 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN 568 3. L. DAHLMEIER NEM 555 4. M. DORIN HABERT FRA 517 5. D. WIERER ITA 432 ... 37. T. GREGORIN SLO 101 83. A. ERŽEN SLO 4 Moški (13/25): 1. M. FOURCADE FRA 730 2. S. SCHEMPP NEM 446 3. A. ŠIPULIN RUS 440 4. E.-H. SVENDSEN NOR 414 5. A. PEIFFER NEM 409 ... 44. K. BAUER SLO 68 85. M. DRINOVEC SLO 2

T. J., M. L.