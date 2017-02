Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Earvin Magic Johnson se vrača k Lakersom. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Magic Johnson po novem svetovalec Lakersov

Trenutno so predzadnje moštvo v Zahodni konferenci Lige NBA

3. februar 2017 ob 21:28

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji košarkarski zvezdnik Earvin Magic Johnson bo v prihodnje spet opravljal delo, povezano z njegovim nekdanjim klubom v Ligi NBA. Pri Los Angeles Lakersih bo odslej v vlogi posebnega svetovalca.

Johnson je v 80. letih prejšnjega stoletja z Lakersi osvojil pet naslovov v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Z njegovo pomočjo želijo vodilni kalifornijskemu klubu spet vrniti del nekdanje slave.

"Vsakdo ve, kako rad imam ta klub. Naredil bom vse, da si ekipa znova pribori mesto med najboljšimi v NBA-ju," je dejal 57-letni nekdanji kralj košarkarskih igrišč v Los Angelesu.

Predsednica kluba Jeanie Buss je poudarila, da bo izkušeni košarkar v veliko pomoč na vseh področjih dela v klubu. "Navdušeni smo in počaščeni, da se bo Magic s svojim znanjem in poznavanjem košarke spet vključil v naš klub. Veselim se sodelovanja," je dejala solastnica Lakersov, ki so od leta 2013 brez uvrstitve v končnico. Trenutno so predzadnje moštvo v Zahodni konferenci, pred dnevi so proti Dallasu klonili kar s 122:73, kar je bil najvišji poraz v zgodovini kluba.

Magic je za moštvo iz Los Angelesa igral med letoma 1979 in 1991 ter za krajši čas še leta 1996. Novembra 1991 je kariero sicer uradno končal, potem ko je razkril, da je okužen z virusom HIV, pozneje pa se je še vrnil na igrišča. Leta 1992 je z ameriško reprezentanco osvojil zlato na olimpijskih igrah v Barceloni.

