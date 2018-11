Magnus Carlsen ostaja šahovski kralj

Norvežan bo za zmago dobil 550.000 evrov

28. november 2018 ob 10:42,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 20:01

London - MMC RTV SLO, STA

Norvežan Magnus Carlsen je ubranil naslov svetovnega prvaka v šahu, potem ko je v Londonu v dodatnih partijah s 3:0 premagal ameriškega izzivalca Fabiana Caruano.

Obračun je odločil "podaljšek", saj se je pred tem vseh 12 obračunov končalo z remiji (izid 6:6), kar se ni zgodilo še nikoli v 132-letni zgodovini.

Carlsen dokazal premoč v pospešenem šahu

Najprej so bile predvidene štiri partije po hitrem tempu, v katerih sta imela šahista na voljo po 25 minut, po vsaki potezi pa prejela novih 10 sekund. Pa so bile dovolj le tri, saj je Carlsen unovčil dejstvo, da je tudi eden najboljših šahistov v zgodovini v hitropoteznih partij. Je dvakratni svetovni prvak v pospešenem šahu in trikratni svetovni prvak v hitropoteznem šahu ter na čelu lestvic vseh treh verzijah šaha.

S prednostjo kmeta do zmage

Carlsen je za prvo dodatno partijo po pospešenem tempu izžrebal bele figure ter najprej prišel do pozicijske, nato do časovne, na koncu pa do čiste prednosti za zmago. V trdnjavski končnici je imel prednost kmeta. Črni je imel enega samega, ki pa ni zadostoval za vsaj remi, saj ga je izgubil. V 56. potezi je bilo vsega konec in Američan italijanskega rodu je podpisal poraz.

Caruana zaradi časovne stiske predal

Caruana je imel nato začetno potezo in je skušal z napadom presenetiti tekmeca. Pa se je uštel in Carlsen je prišel do dveh aktivnih trdnjav, pozicijsko prednost pa je še podkrepil z več kot podvojenim časom za razmišljanje, ki ga je imel na voljo. Dvanajst minut in 45 sekund v primerjavi s petimi minutami in pol po 28 potezah je bila res velika razlika. Vse to je prisililo Caruano k predaji.

Američan je bil tako že po dveh partijah v velikem zaostanku (0:2) ter je moral v obeh naslednjih dveh partijah nujno zmagati, da bi si ohranil možnost za osvojitev naslova ter pravico do dodatnih hitropoteznih iger. Na drugi strani je Carlsenu za ubranitev krone zadostoval že en sam remi. Pot do njega je v tretji partiji dodatka začel z belimi figurami ter bil po 32 potezah že v rahlo boljšem položaju. Kralj belega je v naslednjih potezah postajal nekoliko bolj šibek, vendar v zameno za aktivnejši napad belega, ki je prišel do treh kmetov proti enemu na damini strani in z enim do promocije v damo. Carlsenu je ta prednost po 51 potezah zadostovala še za tretjo zmago in naslov prvaka.

Carlsen na prestolu od 2013

27-letni Carlsen je tako tretjič ubranil prestižno lovoriko, ki jo je prvič osvojil leta 2013 po zmagi nad Indijcem Viswanathanom Anandom. Ta je pred tem vladal od leta 2007. Dobrega pol leta mlajši Caruana je 27. marca letos osvojil turnir kandidatov za izzivalca v Berlinu, potem ko je v zadnji, 14. partiji premagal Rusa Aleksandra Griščuka. Osvojil je devet točk, drugouvrščena Azerbajdžanec Šahrijar Memedžarov in Rus Sergej Karjakin pa po osem. Leta 2016 je turnir izzivalcev dobil Karjakin, Carlsen pa ga je nato v dvoboju za prvaka premagal, tudi tedaj v dodatnih partijah.

Carlsenu 550.000 evrov, Caruani pa 450.000

Denarni sklad dvoboja na kolidžu Holborn v britanski prestolnici v višini milijona evrov se ni delil v razmerju 60:40 v prid zmagovalca, saj se dvoboj ni končal v rednem delu. Ker sta igrala dodatne partije, je Carlsen dobil 55 odstotkov, to je 550.000 evrov, preostalo (450.000) pa Caruana.

S. J., A. V.