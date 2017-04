Magovac: Naš cilj je 3:0 v zmagah in pokal za državnega prvaka

Zajc: Premor je bil tokrat res zelo dolg

5. april 2017 ob 17:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

V četrtek se v Tivoliju začenja finale državnega prvenstva v hokeju. Obeta se zelo izenačena serija med Olimpijo in Jesenicami.

Železarji so pred dvema letoma pod vodstvom Nika Zupančiča unovčili slabo pripravljenost zeleno-belih in se veselili naslova s 3:1 v zmagah. Lani so imeli v Podmežakli zaključni plošček pri vodstvu z 2:1, a je nato Olimpija dobila zadnji dve srečanji (3:0 in 2:0). Peto tekmo je odločil Jure Sotlar, ki letos blesti na Jesenicah.

Zmaji mesec in pol brez zahtevne tekme

Ljubljančani so zadnjo tekmo Lige Ebel odigrali 21. februarja v Znojmu. Obe srečanji z Mariborom in nato še polfinalna obračuna s Playboyem Slavijo niso pravi pokazatelj, saj so Jeseničani na precej višji ravni.

V drugem delu Lige Ebel so zmaji pokazali najboljše predstave in se izognili zadnjemu mestu, ki je bilo v preteklih sezonah rezervirano za njih. V petek bo v Celovcu sestanek, kjer bo glavna tema, kdo bodo udeleženci v naslednji sezoni.

Trener Bojan Zajc, ki je v neurejenih razmerah vodil ekipo, je znova pred velikim izzivom. Vratar Jeff Frazee, branilec Sacha Guimond, napadalca Raphael Bussieres in Gilbert Gabor so nosilci igre. Veliko bo odvisno od njihovega motiva. Zadnja medsebojna tekma je bila 11. oktobra v Podmežakli, ko so Ljubljančani zmagali s 4:2. V pol leta se je ogromno stvari spremenilo.

"Trenutno smo aktualni superpokalni, pokalni in tudi državni prvaki. To mislimo tudi obdržati. Položaj ni najlažji, saj smo zadnjo resno tekmo odigrali 21. februarja. Proti Slaviji smo se zelo mučili, imeli smo 50 strelov, a dosegli smo le dva gola. Za športnika je najtežje le trenirati. Premor je bil tokrat res zelo dolg, kar mesec in pol. Šele na tekmah bomo videli, kako visoko raven imamo. Brez pravih tekem izgubiš reakcijo na ledu. Prepričan sem, da bo velik boj na vsaki tekmi. Vse bomo naredili, da bomo znova državni prvaki," je poudaril trener Ljubljančanov.

Med ekipama ni skrivnosti

"Če gledamo le na to, kdo igra v močnejši ligi, smo seveda favoriti. To vlogo sprejmemo, vendar pričakujemo zelo izenačeno serijo. Med ekipama ni skrivnosti, vsi se zelo dobro poznamo. Motiv bo pri slovenskih igralcih prisoten. Znane so vse prednosti in slabosti. Od zadnje tekme z Jesenicami manjka kar sedem igralcev. Karte so se premešale. Lani je bil finale zelo dobro obiskan in tudi letos pričakujem veliko gledalcev," je še dodal 51-letni Zajc, ki pričakuje ugoden razplet sestanka Lige Ebel v petek.

Zupančič: Treba bo prikazati najboljše igre

Jeseničani so prejšnji četrtek izpadli v polfinalu Alpske lige v Asiagu, čeprav so po pol ure igre na odločilni tekmi vodili z 2:0, Jaka Ankerst pa je nato zadel še prečko. Vsekakor ostaja grenak priokus, saj so imeli veliko priložnost za naslov prvaka v Alpski ligi. Ritten, ki se v finalni seriji meri z Asiagom (po dveh tekmah je izid 1:1), so v letošnji sezoni trikrat premagali, enkrat pa tesno izgubili.

Trener železarjev Nik Zupančič ima ogromno dela, saj je tudi selektor slovenske reprezentance, ki se pripravlja na Bledu na svetovno prvenstvo elitne divizije.

"Ne moremo se razglasiti za popolnega avtsajderja v finalu. Ne vem, ali lahko prevzamemo vlogo favoritov. Olimpija je igrala v bolj kakovostni ligi. Nekaj tekem smo odigrali v letošnji sezoni in vse je dobila Olimpija. Imamo realne možnosti za naslov prvaka, a treba bo prikazati najboljše igre v letošnji sezoni. Prenesti bo treba dobre igre iz končnice Alpske lige," je razmišljal Zupančič.

Pance MVP Alpske lige

Eric Pance je postal najkoristnejši igralec Alpske lige. 25-letni napadalec je zbral največ glasov novinarjev, ki pokrivajo to tekmovanje. Zbral jih je 23 in drugouvrščenega Christiana Borgatella (Ritten) ter tretjeuvrščenega Anthonyja Nigra (Asiago) prehitel za štiri oziroma pet točk. Pance je dosegel kar 32 zadetkov in prispeval še 20 podaj.

"Na večnih derbijih je motivacija še na precej višji ravni. Obe ekipi imata samo en cilj - to je osvojitev naslova. V finalu se ne igra, ampak se zmaguje," je pojasnil Pance, ki je zelo zadovoljen v Podmežakli.

Magovac upa, da jih bo Olimpija vzela bolj na lahko

"Izrazitega favorita ni. Mi smo zelo dobro pripravljeni, odigrali smo veliko težkih tekem in tudi opravili veliko treningov. Upam, da nas bodo vzeli malce bolj na lahko. Že na prvi tekmi želimo zmagati. Naš cilj je 3:0 v zmagah in pokal za državnega prvaka. Stavil bi na našo uigranost, saj smo v zadnjem obdobju odigrali veliko tekem. Olimpije ne smemo podcenjevati, ima veliko tehnično dovršenih hokejistov," je povedal branilec Aleksandar Magovac.

Zelo zanimivo bo tudi videti, koliko gledalcev se bo zbralo v Tivoliju. V nedeljo v Podmežakli bo prav gotovo odličen obisk, saj je že v končnici Alpske lige vsako srečanje spremljalo več kot 2.000 gledalcev.

Finale, prva tekma, četrtek ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



Druga tekma, nedelja ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Tretja tekma, sreda, 12. aprila, ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



---------- morebitni tekmi: -----------

Petek, 14. aprila, ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Nedelja, 16. aprila, ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



Igrajo na tri zmage.

Izidi vseh finalov državnega prvenstva v samostojni Sloveniji:

1991/92:

Olimpija Hertz - Acroni Jesenice 3:4

(4:3, 3:4, 2:3 - po podaljšku, 3:6, 3:0, 5:2, 3:6)

1992/93:

Olimpija Hertz - Acroni Jesenice 3:4

(5:2, 3:5, 9:5, 6:9, 6:2, 3:4 - po podaljšku, 6:7 - po kazenskih strelih)

1993/94:

Olimpija Hertz - Acroni Jesenice 3:4

(3:5, 6:2, 3:0, 6:4, 2:5, 2:6, 2:3)

1994/95:

Olimpija Hertz - Acroni Jesenice 4:2

(3:4, 0:1, 5:1, 4:3 - po kazenskih strelih, 6:4, 5:1)

1995/96:

Olimpija Hertz - Acroni Jesenice 4:1

(6:4, 6:1, 5:6 - po kazenskih strelih, 9:0, 6:1)

1996/97:

Olimpija Hertz - Acroni Jesenice 4:0

(2:1 - po podaljšku, 4:2, 8:2, 5:1)

1997/98:

Olimpija Hertz - Acroni Jesenice 4:0

(4:3, 4:3, 7:2, 2:1)

1998/99:

Olimpija - Slavija Jata 3:0

(5:1, 7:2, 7:2) * - moštvo Jesenic je bilo izključeno z DP-ja, ker se niso udeležili tekem mednarodne lige v Milanu in rednega dela DP-ja v Ljubljani 21. februarja 1999. Finale se je izjemoma odigral na tri dobljene tekme!

1999/00:

Olimpija - Acroni Jesenice 4:0

(5:1, 2:1 - po podaljšku, 4:1, 2:1)

2000/01:

Acroni Jesenice - Olimpija 1:4

(1:3, 1:4, 5:3, 3:6, 2:4)

2001/02:

Olimpija - Acroni Jesenice 4:2

(1:2 - po podaljšku, 5:3, 2:3, 4:0, 3:2, 5:2)

2002/03:

ZM Olimpija - Acroni Jesenice 4:1

(2:3, 3:1, 4:3, 4:3 - po podaljšku, 7:2)

2003/04:

ZM Olimpija - Slavija M Optima 4:0

(1:0, 4:0, 4:1, 4:3 - po kazenskih strelih)

2004/05:

Acroni Jesenice - ZM Olimpija 4:0

(4:1, 3:0, 4:2, 2:1)

2005/06:

Acroni Jesenice - VTZ Slavija 4:1

(2:3, 6:3, 3:2 - po kazenskih strelih, 3:2, 7:0)

2006/07:

ZM Olimpija - Banque Royale Slavija 4:1

(2:4, 5:3, 6:1, 2:1, 4:3 - po kazenskih strelih)

2007/08:

Acroni Jesenice - ZM Olimpija 4:0

(6:2, 6:1, 2:1, 2:1)

2008/09:

Acroni Jesenice - Tilia Olimpija 4:0

(5:2, 2:1 - po kazenskih strelih, 2:0, 2:1)

2009/10:

Acroni Jesenice - Tilia Olimpija 4:2

(8:7, 1:4, 2:3 - po podaljšku, 3:2, 7:1, 2:1 - po podaljšku)

2010/11:

Tilia Olimpija - Acroni Jesenice 0:4

(2:3 - po podaljšku, 1:2, 2:4, 2:4)

2011/12:

Tilia Olimpija - Acroni Jesenice 3:1

(6:4, 2:3 - po podaljšku, 8:3, 5:2)

2012/13:

Telemach Olimpija - Playboy Slavija 2:0

(4:1, 3:2)

2013/14:

Telemach Olimpija - Team Jesenice

(5:1, 6:3)

Končni izid je bil seštevek obeh finalnih srečanj.

2014/15:

Telemach Olimpija - SIJ Acroni Jesenice 1:3

(1:3, 3:1, 1:4, 1:2)

2015/16:

Telemach Olimpija - SIJ Acroni Jesenice 3:2

(3:1, 0:1, 0:1 - po kazenskih strelih, 3:0, 2:0)



