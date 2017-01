Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Maja Vtič je v finalu skočila meter manj kot v prvi seriji, s tem izgubila eno mesto, vendar je ostala med deseterico. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maja Vtič najboljša izmed slovenske četverice

Na poti iz Bukarešte Slovenke doživele prometno nesrečo

28. januar 2017 ob 14:28

Rašnov - MMC RTV SLO/STA

Maja Vtič je bila z devetim mestom najboljša izmed Slovenk na tekmi smučarskih skakalk v Rašnovu v Romuniji. Slavila je Norvežanka Maren Lundby.

Lundbyjeva je s skokoma 97 in 99 m zbrala 259 točk. Druga je bila vodilna v pokalu Japonka Sara Takanaši (93 in 98 m, 249,8), tretja pa njena rojakinja Juki Ito (91 in 93,5 m, 238,5). Vtičeva je s skokoma 91,5 in 90,5 m zbrala 225,2 točke.

Špela Rogelj je bila 16., Urša Bogataj pa 25. Na 31. mestu je končala Eva Logar, ki je finale zgrešila le za desetinko točke.

"Skoki se premikajo na bolje, s tem moram biti zadovoljna. Na bolje gre zelo počasi, a važno je, da gre. Drugi skok je bil sicer slabši kot prvi, v zraku še kar dosti izgubljam. Ko bom popravila še to, se bo poznalo pri metrih. Morda mi manjka nekaj moči zaradi gripe, tu je tudi davek od potovanj, časovne spremembe. A iz dneva v dan je bolje, to je na tekmi treba odmisliti in verjamem, da se bo do Ljubnega in do svetovnega prvenstva vse 'poklopilo', kot se mora," je povedala Vtičeva.

V slovenski vrsti tokrat ni Eme Klinec, ki je na sedmem mestu najviše uvrščena Slovenka v skupnem seštevku pokala, in Nike Križnar, ki bosta nastopili na mladinskem svetovnem prvenstvu v Park Cityju v ZDA.

V petek v Rašnovu ni bilo kvalifikacij, saj je v Romunijo pripotovalo le 41 tekmovalk. Slovenke so na poti iz Bukarešte doživele lažjo prometno nesrečo, v kateri nihče ni bil poškodovan, zaradi birokracije pa je slovenska ekipa izgubila kar nekaj časa.

Rašnov bo v nedeljo gostil še drugo tekmo svetovnega pokala skakalk.

Končni vrstni red: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 97,0/99,0 259,0 2. S. TAKANAŠI JAP 93,0/98,0 249,8 3. J. ITO JAP 91,0/93,5 238,5 4. C. VOGT NEM 91,0/93,0 232,5 5. S. WÜRTH NEM 91,5/93,0 229,8 6. D. IRASCHKO AVT 90,0/92,0 229,4 . K. ALTHAUS NEM 92,0/91,0 229,4 8. C. HÖLZL AVT 90,5/91,0 226,3 9. M. VTIČ SLO 91,5/90,5 225,2 10. J. SETO JAP 91,5/90,5 222,8 ... 16. Š. ROGELJ SLO 87,5/88,0 213,5 25. U. BOGATAJ SLO 83,5/83,0 189,5 Brez finala: 31. E. LOGAR SLO 80,0 88,7 SKUPNI VRSTNI RED Po 11. tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 895 točk 2. J. ITO JAP 792 3. M. LUNDBY NOR 617 4. I. AVAKUMOVA RUS 467 5. D. IRASCHKO AVT 450 6. K. ALTHAUS NEM 396 7. E. KLINEC SLO 390 8. C. VOGT NEM 377 9. J. SEIFRID. AVT 329 10. M. VTIČ SLO 289 . S. WÜRTH NEM 289 ... 16. Š. ROGELJ SLO 161 24. N. KRIŽNAR SLO 74 31. U. BOGATAJ SLO 57 35. E. LOGAR SLO 36

R. K.