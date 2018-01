Makedonci v Beogradu "vzeli mero" Srbom

Slovenci v torek in sredo dvakrat s Srbijo

8. januar 2018 ob 15:58

Beograd - MMC RTV SLO

Makedonski rokometaši, prvi nasprotniki Slovencev na prihajajočem evropskem prvenstvu na Hrvaškem, so na pripravljalni tekmi v Beogradu z 32:29 premagali Srbijo.

Za Makedonce je največ zadetkov, osem, dosegel krilni igralec Goce Georgievski. Šest jih je dodal 202 cm visoki Filip Taleski, ki igra na položaju levega zunanjega, pet krožni napadalec Stojanče Stoilov, tri pa prvi makedonski zvezdnik Kiril Lazarov. Slovenija se bo z Makedonijo pomerila na uvodni tekmi v soboto ob 19.30 v Zagrebu.

Pri Srbih je bil najučinkovitejši Petar Đorđić, ki je dosegel šest golov. Pet jih je dodal Mijajlo Marsenić. Slovenija bo s Srbijo igrala na dveh pripravljalnih tekmah, ki bosta zadnji test pred evropskim prvenstvom. V torek ob 19.00 v Murski Soboti, v sredo ob 18.00 pa v Velenju. Prenos obračuna iz Velenja si bosta lahko ogledali v neposrednem prenosu na TVS 2 in na MMC-ju.

Nemci dvakrat premagali Islandce

V preostalih tekmah so evropski prvaki Nemci, ki bodo drugi nasprotnik Slovencev na Hrvaškem, dvakrat ugnali Islandijo. Najprej s 36:29, nato pa še 30:21. Trener Christian Prokop med 16 potnikov na EP nekoliko presenetljivo ni uvrstil člane zmagovite zasedbe izpred dveh let Fabiana Wiedeja, Finna Lemkeja in Runeja Dahmkeja, namesto njih pa tri debitante: Maximiliana Jankeja, Bastiana Roschecka in Philippa Weberja.

Hrvati boljši od Črnogorcev

Gostitelji prvenstva Hrvati so v Splitu s 25:22 ugnali Črnogorce, ki bodo tretji nasprotnik Slovenije v Zagrebu. Pri Hrvatih je Manuel Štrlek dosegel pet golov, medtem ko pri Črni gori Vasko Ševaljević šest.

Torek ob 19.00 (Murska Sobota):

SLOVENIJA - SRBIJA

Sreda ob 18.00 (Velenje):

SLOVENIJA - SRBIJA

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.

A. V.