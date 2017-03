Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hrvaški huligani so nazadnje razgrajali lani na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maksimir razprodan prvič po štirih letih

Huligani naj bi spet načrtovali izgrede

23. marec 2017 ob 19:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hrvaška nogometna reprezentanca bo v petek na Maksimiru gostila Ukrajino, prvič po dveh letih pa bodo na domači tekmi lahko na tribunah tudi navijači.

Tribune največjega zagrebškega stadiona bodo tako nabito polne, kar se ni zgodilo od dvoboja Hrvaške in Srbije pred štirimi leti. Policisti in redarji, vsakih naj bi bilo vsaj po 500, bodo tokrat še posebej skrbno pregledali navijače, ki bodo morali čez tri kontrolne točke. Prireditelji tekme želijo preprečiti izpade navijačev, ki so zaradi neprimernega vedenja, rasizma in poveličevanja ustaških idej reprezentanci povzročili veliko škodo in poskrbeli, da je Hrvaška zadnji dve leti domače kvalifikacijske tekme igrala pred praznimi tribunami.

V prodajo je šlo 27.400 vstopnic, okrog 2.000 bo ukrajinskih navijačev. Kljub vsem ukrepom je zagrebška policija dobila informacije, da huligani načrtuje prekinitev tekme in druge izgrede.

Reprezentanci Hrvaške in Ukrajine sta do zdaj odigrali sedem medsebojnih tekem, "vatreni" so izgubili le enkrat. Ukrajinski selektor Andrej Ševčenko je na novinarski konferenci o tekmecih govoril z velikim spoštovanjem in povedal, da bo za Ukrajino vsak rezultat razen poraza pozitiven. "Hrvaška je odlična ekipa z veliko talentiranimi igralci. Že nekaj let igrajo skupaj, odšel je le kapetan Srna."

Prenos kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2018 med Hrvaško in Ukrajino bo na TV SLO 2 in na MMC-ju. Začetek tekme ob 20.45.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018 skupina I, petek ob 18.00:

TURČIJA - FINSKA

Ob 20.45:

KOSOVO - ISLANDIJA



HRVAŠKA - UKRAJINA

Lestvica: HRVAŠKA 4 3 1 0 10:1 10 UKRAJINA 4 2 2 0 7:3 8 ISLANDIJA 4 2 1 1 6:5 7 TURČIJA 4 1 2 1 5:5 5 FINSKA 4 0 1 3 3:6 1 KOSOVO 4 0 1 3 1:12 1

T. O.