Makwala: Molil bom, da se mi to ne zgodi več

Dvomi o "čistosti" turških atletov

11. avgust 2017 ob 12:13

London - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Zmaga Turka azerbajdžanskih korenin Ramila Guliyeva na svetovnem atletskem prvenstvu v Londonu ni bila najbolj po meri 60-tisočglave množice, saj je imela na 200 metrov svoja favorita.

Vrhunec četrtkovega sporeda 16. SP-ja je bila zadnja disciplina dneva, tek na 200 metrov. V odsotnosti Usaina Bolta je slavil 27-letni Ramil Guliyev, kar je njegova prva medalja na svetovnih prvenstvih, potem ko je lani postal evropski podprvak. Favorizirani Wayde van Niekerk je zaostal dve stotinki in ni uspel ponoviti edinstvenega dosežka Michaela Johnsona iz leta 1995, torej zmagati tako na 200 kot na 400 metrov.

Isaac Makwala je po kalvariji, ko je v sredo najprej "v izolaciji" tekel kvalifikacije, nato pa zvečer nastopil še v polfinalu, osvojil šesto mesto.

Presenetljiv junak dneva je postal Guliyev. Turčiji je priboril sploh prvo medaljo na članskih svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je bil Guliyev na SP-ju v Pekingu s časom 20,11 šesti, ob zmagi Bolta (19,55) seveda nihče ni govoril o njem. Tokrat je tekel le dve stotinki hitreje kot v Pekingu (najpočasnejši tek v finalih SP-jev po letu 2003) in bil v središču pozornosti: "Ne gre ravno za šok, seveda pa je občutek sijajen. To je vrhunec moje kariere, rezultat pa mi bo dal zagon, da v nadaljevanju naredim še velike stvari."

Dvomi o "čistosti" turških atletov

Večjega navdušenja nad zmago Turka ni bilo opaziti, nekateri poznavalci so tudi skeptični, ali je zmaga "čista". Paula Radcliffe, nekdanja izjemna britanska dolgoprogašica, se je že pred SP-jem spraševala, ali so izidi turških atletov verodostojni, saj so dopinške kontrole zelo ohlapne. Zgovoren je podatek, da so morali štirje od devetih turških finalistov olimpijskih iger 2012 odslužiti kazen zaradi dopinga.

A na drugi strani je zgovoren tudi podatek, da je kar 31 atletov, ki so na seznamu nastopajočih v Londonu (med njimi tudi takšni, ki so na največjih tekmovanjih že osvajali medalje), v preteklosti že prestalo suspenz zaradi zlorabe dopinga. Dick Pound, prvi predsednik Svetovne protidopinške agencije Wade, je dejal, da je po njegovem vsaj deset odstotkov vseh izvedenih protidopinških testov v atletiki na leto pozitivnih, prepoznan in kaznovan je le en odstotek grešnikov.

Težko je stopiti v čevlje legend

Kakor koli, gledalci so po obračunu na 200 metrov hitro zapustili tribune. Naslednika Usaina Bolta še ni. Upali so na zlato medaljo Van Niekerka, ki bi bil tako z dvema zlatima medaljama prvi zvezdnik prvenstva, ali pa na srečno pravljico Isaaca Makwale. Van Niekerk: "To je bil najtežji izziv moje kariere, a mislim, da je bil uspešen. Čaka nas še veliko dela, da bi stopili v čevlje legend, a upam, da bomo z generacijo, ki prihaja, ohranili status atletike, kot so ga izborili naši predhodniki. Mislim, da sem na pravi poti in da je to šele začetek mojih podvigov."

Makwala je priznal, da je bil po vseh peripetijah že zelo utrujen: "To je res noro prvenstvo, česa takšnega ne želim več doživeti. Za to bom molil. Pred tekmo sem se odlično počutil, a v zadnjih 50 metrih me je povsem zmanjkalo. Kot kaže, je vse prišlo za menoj."

Telo pripravljeno, glava še ne

Za zadnji slovenski nastop je poskrbela Maruša Černjul, ki je v kvalifikacijah skoka v višino preskočila 189 cm, nato pa bila neuspešna na 1,92 in je ne bo med dvanajsterico finalistk. "Defiitivno je kriva glava, saj sem fizično sposobna preskočiti več kot 189 cm. To se mi pogosto dogaja tudi na treningih. Da se zakrčim, ko se letvica dvigne nad 190 cm. Lažje bi bilo, če bi normo ujela na začetku sezone, da bi se bolje pripravila na SP."

Tomaž Okorn