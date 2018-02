Maljković: "Če nas sodnik ne bi ogoljufal, bi osvojili medaljo"

Na zimske športe se ne spozna

10. februar 2018 ob 09:59

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Odprtja Slovenske hiše v Pjongčangu se je udeležil tudi Božidar Maljković, nekdanji selektor slovenske reprezentance je danes v vlogi predsednika Olimpijskega komiteja Srbije.

"V tej priložnosti čestitam slovenski reprezentanci za zlato na evropskem prvenstvu. Jaz sem za Slovence navijal v Turčiji, navijam tudi za druge slovenske reprezentance. Z nekaterimi sem v rednem stiku, kot sta brata Dragić. Tudi tu v Pjongčangu bom navijal za Slovence, čeprav priznam, da nimam pojma o zimskih športih. Prepričan sem, da tisti, ki misli, da se spozna na dva športa, nima pojma niti o svojem osnovnem," je simpatije Sloveniji naklonil Srb in dodal, da je v Slovensko hišo prišel pozdravit prijatelje iz komitejev nekdanje Jugoslavije, zaželet Sloveniji uspešne olimpijske igre, hkrati pa spit kozarček penine in nekaj pojest.

"Makedonca še zdaj preklinjam"

Seveda pa se ni mogel izogniti slovenskim novinarjem in tudi vprašanjem o slovenski košarkarski reprezentanci. Ta je pod njegovim vodstvom na domačem prvenstvu leta 2013 osvojila peto mesto, a Maljković pravi, da bi si zaslužila več. "Če nas na tekmi proti Hrvaški ne bi okradel makedonski sodnik, bi osvojili medaljo. Tega Makedonca iz Skopja še vedno preklinjam, nimajo ga radi niti doma. Če nas ne bi ogoljufal, bi se izognili Franciji, pometli z Ukrajino in osvojili medaljo. So ga pa Slovenci zdaj," je dejal Maljković, ki pa si vendarle jemlje nekaj zaslug za slovenski uspeh na zadnjem prvenstvu, saj je selekcioniral večino igralcev.

Odločitev le za slovenske igralce

"Meni je uspelo nekaj, kar prej ni nikomur drugemu, kot je rekel Janez Drvarič. Meni je edinemu uspelo prepričati predsednike klubov, da so mladi igralci prihajali trenirat v času končnice prvenstva. Zamenjati sem moral dva trenerja, igralcev pa ne. A obstaja kakšen nadarjen mladi igralec, ki ga jaz nisem odkril. Dončića nisem mogel, Randolpha tudi ne, takrat smo se odločili, da so v ekipi le slovenski igralci," se obdobja na klopi spominja Srb, ki ima tudi nekaj nasvetov, kakšen mora biti selektor Slovenije.

"Nekateri so pisali sramotno o meni"

"Ne nudim se, meni kaj takega ni več treba, ni mi potrebna ne slava ne hvala, toda selektor mora delati na podoben način, kot sem sam. Mora zbrati nadarjeno mladino, selekcionirati najboljše in jih držati v petek, soboto in nedeljo," meni Srb, ki ga poleg izida v zvezi s Slovenijo moti še nekaj: "Nekateri slovenski novinarji so sramotno pisali, da sem vzel ogromno denarja. To je laž, jaz sem bil plačan kot trener ekipe iz lige Aba. Povem še to, vprašajte vodstvo zveze, ali sem kdaj zahteval denar za bencin, a tri leta, razen sezone, ko se bil v Krasnodarju, sem se praktično vsak konec tedna vozil iz Beograda do Ljubljane."

Vujović ima potrebno predrznost

Predsednik srbskega komiteja zatrjuje, da ima košarka v Sloveniji veliko tradicijo, da ni imela samo Iva Daneua, ampak še vrsto drugih odličnih igralcev, ampak ji je, kot tudi v drugih moštvenih športih, manjkal trener ali igralec s posebnim značajem, imenoval ga je mangup: "To je v slovenski košarkarski reprezentanci Goran Dragić. Je pa tudi izreden človek, da o njegovih igralskih kvalitetah ne govorim. V rokometu vam je to potrebno predrznost dal moj prijatelj Vujović, bandit iz Čačka, z njim sva bila skupaj v Barceloni. Dal vam je tisto, česar nimate. Jaz sem k Jugoplastiki, ki ste jo novinarji razglasili za najboljšo ekipo vseh časov, v katero pa bi takoj uvrstil Dragića, iz Beograda pripeljal Sretenovića, a ne zato, ker bi bil ne vem kako dober igralec, ampak ker je bil beograjski mangup. Kukoč, Radja, Perasović pa so se predrznosti naučili od njega."

