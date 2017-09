Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Sergio Agüero je takole preigral Simona Mignoleta in zadel za 1:0. Foto: Reuters Vratarja Edersona so na nosilih odnesli z zelenice po trku s Sadiem Manejem, ki je bil zaradi prekrška tudi izključen. Foto: Reuters Gabriel Jesus se je dvakrat vpisal med strelce ... Foto: Reuters ... kar je uspelo tudi rezervistu Leroyju Saneju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Man City "potopil" Liverpool na Etihadu

Nadaljevanje angleškega prvenstva po reprezentančnem premoru

9. september 2017 ob 13:30,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 15:27

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so v 4. krogu Premier lige zlahka ugnali Liverpool (5:0), ki je od 37. minute igral brez izključenega Sadia Maneja.

Potem ko so v prejšnjem krogu Liverpoolčani s 4:0 na Anfieldu premagali Arsenal, so tokrat grenkobo visokega poraza okusili tudi sami. Konkurenčni so bili zgolj v prvi polovici prvega polčasa, nato pa so se začele vrstiti napake v obrambi, ki so jih drago stale. Za nameček je bil izključen še Mane.

Agüero kaznoval 'zaspanost' obrambe

Uvod v derbi ni postregel s pretirano navdušujočo igro, obe ekipi sta si sicer priigrali nekaj polpriložnosti, ki pa jih nista izkoristili. Mreža se je vendarle zatresla v 25. minuti, ko je Sergio Agüero izkoristil nepozornost Liverpoolove obrambe - zamudil je Ragnar Klavan -, preigral vratarja Simona Mignoleta in žogo poslal v prazen gol za 1:0. To je bil že njegov 171. gol za sinjemodre. Klavan je bil najšibkejša točka v gostujoči ekipi, po dobre pol ure igre je zakuhal novo priložnost gostiteljev, na njegovo srečo je Mignolet strel Gabriela Jesusa ubranil. Kmalu zatem se je moral belgijski vratar izkazati še po strelu Johna Stonesa.

Mane izključen, City do dvojnega vodstva

Liverpoolove priložnosti so bile redke, izjemna se je v 31. minuti ponudila Mohamedu Salahu, ki je po globinski podaji Sadia Maneja sam stekel proti golu vratarja Edersona, ki pa je njegov strel z levico brez težav ubranil. V 37. minuti so rdeči ostali brez Maneja, potem ko si je v trku s Cityjevim vratarjem prislužil izključitev. V boju za žogo je Kamerunec Edersona s kopačko zadel v glavo. Po daljši prekinitvi so poškodovanega Edersona na nosilih odnesli z zelenice, v vratih ga je zamenjal Claudio Bravo. Številčna premoč na terenu se je v igri Cityja takoj poznala, varovanci Pepa Guardiole so veliko lažje ustvarjali napade, v četrti minuti sodnikovega dodatka je vodstvo podvojil Gabriel Jesus, ki je po predložku z leve strani - po vnovični Klavanovi napaki - povsem neovirano zadel z glavo.

Liverpool povsem nemočen

Gostitelji so drugi polčas odprli silovito, zlahka so izigravali slabo postavljeno Liverpoolovo obrambo, v 53. minuti je Jesus po nesebični Agüerovi podaji vodstvo povišal na 3:0. Z igralcem manj Liverpool ni imel nobenih možnosti za ugoden izid, napadi rdečih so bili redki, napake v obrambi so se nadaljevale, v 77. minuti je še četrti zadetek sinjemodrih dosegel rezervist Leroy Sane, ki je zadel z levico ob bližnji vratnici. Rdeči so poskušali doseči vsaj častni zadetek, a neuspešno. Še več, v 91. minuti je odjeknila 'petarda', potem ko je Sane z 18 metrov s plasiranim strelom z levico premagal Mignoleta za končnih 5:0.

Premier liga, 4. krog:

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL 5:0 (2:0)

Agüero 25., Jesus 45+5., 53., Sane 77., 91.

RK: Mane 37./Liverpool

Man City: Ederson ( 45./Bravo), Danilo, Stones, Otamendi (71./Mangala), Fernandinho , Walker, De Bruyne, Silva, Mendy, Agüero , Gabriel Jesus ( 57./Sane ).

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold , Matip, Klavan, Moreno, Can, Henderson, Wijnaldum (58./Milner), Salah ( 46./Oxlade-Chamberlain), Firmino ( 67./Solanke), Mane .

Sodnik: Jon Moss

Ob 16.00:

ARSENAL - BOURNEMOUTH

BRIGHTON - WEST BROMWICH

EVERTON - TOTTENHAM

LEICESTER - CHELSEA

SOUTHAMPTON - WATFORD

Ob 18.30:

STOKE CITY - MANCHESTER UNITED

Nedelja ob 13.30:

BURNLEY - CRYSTAL PALACE

Ob 17.00:

SWANSEA - NEWCASTLE

Ponedeljek ob 21.00:

WEST HAM - HUDDERSFIELD

