Man. City z deseterico do zmage, Liverpool remiziral, Arsenal od 0:3 do 3:3

Rdeči vragi ugnali West Ham

2. januar 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 2. januar 2017 ob 20:00

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola so na gostovanju v Suderlandu le remizirali (2:2), potem ko so dvakrat vodili. Manchester United je zmagal že petič zapored, West Ham je bil z igralcem manj nemočen (0:2).

Na stadionu luči je bilo ob polčasu 1:1. Liverpool je povedel po 19 minutah igre, zadel je Daniel Sturridge. To je njegov prvi zadetek v angleškem prvenstvu po aprilu. Po strelu iz kota je z volejem poskusil Dejan Lovren, Sturridge pa je tri metre pred golom žogo z glavo preusmeril v mrežo. Sunderland je izenačil šest minut pozneje po natančnem strelu Jermaina Defoa z enajstmetrovke. Branilec Ragnar Klavan je v kazenskem prostoru podrl Didierja Ibrahima Ndonga.

V drugem polčasu so gostje pritisnili in znova prišli v vodstvo v 72. minuti, ko je po podaji iz kota iz bližine zadel Sadio Mane. Senegalski napadalec je naredil veliko napako šest minut pred koncem, ko je očitno iztegnil roko in blokiral prosti strel Sebastiana Larssona. Defoe je z enajstih metrov z desnico poslal Simona Mignoleta v napačno smer.

Klopp jezen zaradi prenatrpanega urnika

"Težko komentiram obe enajstmetrovki, ker nisem vsega natančno videl. Prostega strela za Sunderland ne bi smelo biti, saj ni bilo prekrška. Res ne razumem tega ritma med prazniki. Igrali smo v soboto zvečer in zdaj še v ponedeljek popoldne. Težko je igrati dvakrat na visoki ravni. Sunderland si je z borbeno predstavo zaslužil tudi točko," je pojasnil trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Fernandinho drugič v letošnji sezoni izključen

Manchester City je na stadionu Etihad premagal Burnley z 2:1. Gostitelji so ostali le z desetimi nogometaši na zelenici v 32. minuti, ko je Fernandinho na sredini igrišča podrl Johana Gudmundssona. Zaradi štarta z iztegnjenima podplatoma sodnik Lee Mason ni imel milosti in ga je poslal pod prho. To je bil njegov drugi rdeči karton v letošnji sezoni, tudi Mario Balotelli je bil v sezoni 2011/12 dvakrat izključen, ko je igral za City.

Agüero mojstrsko zadel za 2:0

Na začetku drugega polčasa je Pep Guardiola v igro poslal Sergia Agüera. Gostitelji so povedli v 58. minuti, ko je bil z diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora natančen Gael Clichy. Štiri minute zatem je Raheem Sterling krenil sam proti vratom, Tom Heaton se je iztegnil in odbil žogo na desno stran, pritekel je Agüero in z zelo težkega položaja poslal žogo v mrežo.

V 70. minuti je Ben Mee iz bližine zabil žogo od prečke pred golove črte, nato pa se je odbila nazaj v polje, a je tehnologija na golovi črti pokazala, da je žoga prečkala črto. V zadnjih minutah je Burnley silovito pritisnil, a se je večkrat izkazal Claudio Bravo.

Feghouli strogo izključen

Po slabem uvodu v sezono so pravi ritem ujeli nogometaši Manchester Uniteda. Na olimpijskem stadionu v Londonu so ugnali West Ham (0:2). Gostitelji so veliko večino srečanja igrali le z desetimi nogometaši, saj je Sofiane Feghouli po četrt ure igre pokosil Phila Jones, sodnik Mike Dean pa je takoj iz žepa povlekel rdeči karton. Trener West Hama Slaven Bilić je bil besen, saj se je zdelo, da sta nogometaša trčila v dvoboju.

Najlepšo priložnost so imeli gostje v prvem polčasu, ko je strel Antonia Valenice sijajno obranil Darren Randolph, takoj zatem pa je bil Jesse Lingard popolnoma sam pred vrati, a je zadel le vratnico.

Rezervista zrežirala vodilni zadetek

Tudi z igralcem manj so bili gostitelji nevarni. V 60. minuti je Manuel Lanzini lepo podal v prazen prostor, Michail Antonio je stekel sam proti vratom, a je njegov strel z desno nogo odbil David de Gea. Jose Mourinho je na začetku drugega dela v igro poslal Juana Mato in Marcusa Rashforda, ki sta takoj poživila napad rdečih vragov. Pet minut zatem je Rashford lepo podal do Mate, ki je zatresel mrežo kovačev.

Ibrahimović zadel iz prepovedanega položaja

V 78. minuti so imeli gostje tudi srečo, saj se je žoga od Anderja Herrere odbila do Zlatana Ibrahimovića, ki je z močnim strelom z desnico postavil končni izid. Šved je bil očitno v prepovedanem položaju, a stranski sodnik ni dvignil zastavice, Dean pa je gol priznal.

V sredo derbi na White Hart Lanu

Derbi 20. kroga bo sicer v sredo, ko se bosta ob 21.00 na White Hart Lanu pomerila Tottenham, ki je trenutno četrti, in vodilni Chelsea.

20. krog:

MIDDLESBROUGH - LEICESTER 0:0



EVERTON - SOUTHAMPTON 3:0 (0:0)

Valencia 74., Barnes 80./11-m, Lukaku 89.

WEST BROMWICH - HULL CITY 3:1 (0:1)

Brunt 49., McAuley 62., Morrison 73.; Snodgrass 21.

MANCHESTER CITY - BURNLEY 2:1 (0:0)

Clichy 58., Agüero 62.; Mee 70.

RK: Fernandinho 32./Man. City

Manchester City: Bravo, Sagna, Otamendi, Kolarov, Clichy, Y. Toure, Fernandinho, Jesus Navas (46./Silva), De Bruyne, Sterling (89./Stones), Iheanacho (46./Agüero).

Burnley: Heaton, Lowton, Keane, Mee, S. Ward, Boyd, Hendrick, Arfield (88./Bamford), Gudmundsson (59./Defour), Barnes (69./Vokes), Gray.

Sodnik: Lee Mason



SUNDERLAND - LIVERPOOL 2:2 (1:1)

Defoe 25./11-m, 84./11-m; Sturridge 19., Mane 72.

Sunderland: Mannone, Love, O'Shea, Djilobodji, van Aanholt, Larsson, Ndong, Rodwell (65./Javi Manquillo), Januzaj (79./Khazri), Defoe, Borini.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Lovren, Klavan, Milner (46./Alberto Moreno), Can, Wijnaldum (73./Origi), Lallana, Mane, Roberto Firmino, Sturridge (80./Lucas Leiva).

Sodnik: Anthony Taylor



WEST HAM - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:0)

Mata 63., Ibrahimović 78.

RK: Feghouli 15./West Ham

West Ham: Randolph, Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell, Obiang, Kouyate (83./Fernandes), Antonio, Feghouli, Payet (69./Carroll), Lanzini (89./A. Ayew).

Manchester United: de Gea, Valencia, Jones, Rojo, Darmian (46./Mata), Ander Herrera, Carrick, Pogba, Mhitarjan (65./Smalling), Ibrahimović, Lingard (59./Rashford).

Sodnik: Michael Dean



BOURNEMOUTH - ARSENAL 3:3 (2:0)

Daniels 16., Wilson 21./11-m, Fraser 58.; Sanchez 70., Perez 75., Giroud 92.

RK: Francis 83./Bournemouth

CRYSTAL PALACE - SWANSEA 1:2 (0:1)

Zaha 83.; Mawson 42., Rangel 88.



STOKE CITY - WATFORD 2:0 (1:0)

Shawcross 45., Crouch 49.

Sreda ob 21.00:

TOTTENHAM - CHELSEA

Lestvica:

CHELSEA 19 16 1 2 42:13 49 LIVERPOOL 20 13 5 2 48:23 44 MANCHESTER CITY 20 13 3 4 41:22 42 ARSENAL 20 12 5 3 44:22 41 TOTTENHAM 19 11 6 2 37:14 39 MANCHESTER UTD. 20 11 6 3 31:19 39 EVERTON 20 8 6 6 28:23 30 WEST BROMWICH 20 8 5 7 28:24 29 BOURNEMOUTH 20 7 4 9 29:34 25 SOUTHAMPTON 20 6 6 8 19:25 24 STOKE CITY 20 6 6 8 24:32 24 BURNLEY 20 7 2 11 22:31 23 WEST HAM 20 6 4 10 23:35 22 WATFORD 20 6 4 10 23:36 22 LEICESTER 20 5 6 9 24:31 21 MIDDLESBROUGH 20 4 7 9 17:22 19 CRYSTAL PALACE 20 4 4 12 30:37 16 SUNDERLAND 20 4 3 13 19:37 15 SWANSEA 20 4 3 13 23:45 15 HULL CITY 20 3 4 13 17:44 13

A. G.