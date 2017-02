Mance iz Domžal v Trenčin

Po Alvirju, Vuku in Horvatu še četrti odhod

8. februar 2017 ob 19:49

Domžale - MMC RTV SLO/STA

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale bo v prihodnje igral tudi brez Antonia Manceja. 21-letni hrvaški napadalec se seli na Slovaško k Trenčinu.

Mance je ob Kamniško Bistrico prišel konec julija 2015 in že na prvi tekmi proti Olimpiji dosegel gol. V slabi sezoni in pol je zaigral na 52 tekmah in zbral 13 zadetkov, v jesenskem delu letošnje sezone v Prvi ligi TS je na 10 srečanjih dvakrat zatresel mrežo. Pred Domžalami je igral za Istro in Pomorac iz Kostrene.

Domžale so pozimi zapustili tudi Marko Alvir (Slavia Praga), Slobodan Vuk (Tromsö) in Lucas Mario Horvat (Okzhetpes, Kazahstan).

Trenčin je bil dvakrat zapored slovaški prvak, v letošnji sezoni pa je trenutno na šestem mestu.

M. R.